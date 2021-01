Michelle Obama rouba os holofotes na posse de Biden

Diversas personalidades políticas marcaram presença na posse de Joe Biden nesta quarta-feira (20) em Washington, entre elas a ex-primeira dama Michelle Obama, que conquistou a atenção do público e dos internautas que acompanhavam a cerimônia ao vivo.

A esposa de Barack Obama encantou com o seu visual. Ela optou por um look elegante e virou um dos principais assuntos no Twitter desta tarde. “Sem rivalidade feminina, mas Michelle Obama PISOU com esse look vinho na posse do Joe Biden, não tem melhor vestida. Admiro muito o estilo da lenda”, escreveu um usuário da rede social (sic).

Com um traje monocromático, Michelle Obama aptou pela cor roxa, com um tom mais para o vinho, para a ocasião. O modelito é assinado pelo estilista negro da Carolina do Sul, Sergio Hudson, que vestiu a ex-primeira dama durante o lançamento do seu livro “Minha história”.

Assim como Michelle Obama, Kamala Harris usou roxo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A vice-presidente de Biden, Kamala Harris, também escolheu um tom de roxo, este então mais vivo do que o de Michelle. Mas de acordo com a revista Vogue do Brasil, a escolha da cor não foi uma coincidência. Por ser uma cor que marca o movimento das Suffragettes (organização que reivindica o direito de voto das mulheres desde 1903 nos EUA), ambas teriam enviado uma mensagem indireta de representatividade na política.

E por falar de representação, Kamala Harris fez história nesta quarta (20) ao se tornar a primeira mulher a chegar em um cargo tão alto na política do país, como vice-presidente. Fruto do relacionamento entre uma indiana e um jamaicano, Kamala como uma pessoa afro-descendente e sul-asiática, promete cuidar das questões de imigrações que o país vem enfrentando.

O traje de Kamala foi pensado para simbolizar a lutra contra a discriminação. A vice-presidente usou um vestido assinado por Sergio Hudson, mesmo estilista de Michelle Obama, com um casaco de Christopher John Rogers, ambos designers negros.

Jill Biden, a nova primeira-dama dos EUA

Assim como Melania Trump em 2016, a nova primeira-dama Jill Biden escolheu a cor azul para usar na cerimônia de posse do marido, Joe Biden. O modelito usado por Jill é da marca Markarian, da estilista norte-americana Alexandra O’Neill. Segundo a jornalista do New York Times, Elizabeth Paton, a primeira-dama quis apostar em um traje de uma marca ainda em ascensão, e não de grife.

Just in: @DrBiden will wear a custom made ocean blue Markarian dress and overcoat to the inauguration later today. Markarian is a small New York-based luxury brand founded in 2017 by designer Alexandra O’Neill. Sketch of the design attached. pic.twitter.com/D4CdN6MxHw — Elizabeth Paton (@LizziePaton) January 20, 2021

Hillary Clinton também apostou na paleta de cor

A ex-primeira dama Hillary Clinton também marcou presença na cerimônia de posse. Assim como Michelle Obama e Kamala Harris, a política seguiu a paleta de cor monocromática do momento: o roxo. Para compensar o cachecol chamativo, Hillary optou por um sobretudo discreto.