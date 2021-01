Posse de Joe Biden e Kamala Harris: saiba o horário e onde assistir

Prestes a se tornar oficialmente o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democratas) irá participar da tradicional cerimônia de posse presidencial nesta quarta-feira (20), no Capitólio dos EUA, em Washington. Ele estará acompanhado da sua vice, Kamala Harris, primeira mulher a assumir o cargo.

O assunto do momento é a comemoração da vitória de Biden. Em uma disputa acirrada com Donald Trump (Republicanos), as eleições de 2020 polarizaram o clima político do país norte-americano. Não por menos, alguns eleitores de Trump invadiram o Capitólio em forma de protesto e chocaram o mundo no último dia 6 de janeiro.

Com isso, um forte esquema de segurança foi pensado para a posse do novo presidente dos EUA. De acordo com a CNN Brasil, cerca de 25 mil soldados da Guarda Nacional participarão do evento. O planejamento de segurança conta até mesmo com o fechamento de estações de metrô da cidade e os acessos às ruas próximas do Capitólio.

Quer acompanhar a cerimônia de posse de Joe Biden? Confira abaixo onde e como assistir:

Qual o horário da posse de Biden?

A cerimônia de posse de Biden está prevista para começar as 14h do horário de Brasília, mas a transmissão ao vivo começará duas horas antes, ao meio-dia.

Onde assistir?

Além da tradicional cobertura televisiva nos canais abertos e pagos como a Globo, GloboNews, CNN Brasil e BandNews, o evento de posse poderá ser acompanhado através do YouTube. Isso mesmo, quem desejar assistir terá a liberdade de acessar ao link que já está disponível no canal do Comitê Inaugural Presidencial na plataforma (confira aqui).

Qual vai ser a programação?

A agenda do novo presidente dos EUA começa ainda nesta terça-feira (19). Joe Biden chegará em Washington no fim da noite, acompanhado da sua vice. Os dois vão participar de uma homenagem às vítimas da Covid-19. O evento irá acontecer no Memorial de Abraham Lincoln;

chegará em Washington no fim da noite, acompanhado da sua vice. Os dois vão participar de uma homenagem às vítimas da Covid-19. O evento irá acontecer no Memorial de Abraham Lincoln; Segundo a imprensa americana, Biden e Kamala irão começar a quarta-feira (20) em uma missa na igreja de São Mateus, no centro de Washington;

A cerimônia oficial de posse irá acontecer no Capitólio dos Estados Unidos, por volta das 14h (BR). De lá, o presidente e sua vice farão o juramento previsto na Constituição dos EUA;

irá acontecer no Capitólio dos Estados Unidos, por volta das 14h (BR). De lá, o presidente e sua vice farão o juramento previsto na Constituição dos EUA; A posse terá oração comandada pelo padre jesuíta Leo O’Donovan;

Ainda durante a cerimônia de posse a cantora Lady Gaga irá cantar o hino nacional e os cantores Jennifer Lopez e Garth Brooks irão se apresentar;

Como de praxe, Biden fará seu primeiro discurso como presidente;

Após a posse, Biden e Harris participarão de uma cerimônia militar simbólica;

e Harris participarão de uma cerimônia militar simbólica; Em seguida, Biden se juntará com os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton em uma visita ao cemitério militar de Arlington, na Virgínia;

Por volta das 17h (BR), acontecerá o tradicional desfile na Avenida Pensilvânia até a Casa Branca. Devido à pandemia, a parada acontecerá de forma virtual;

Por volta das 22h30 (BR), Biden e Kamala participarão de um programa especial apresentado pelo ator Tom Hanks.

Confira os shows que vão acontecer na posse

Como se não bastasse a presença do astro hollywoodiano Tom Hanks, o especial da posse de Biden será televisionado e vaicontar com shows de artistas e bandas renomadas na indústria da música. No entanto, a ordem das apresentações ainda não foi divulgada, mas confira abaixo os nomes que foram confirmados:

Bruce Springsteen

Justin Timberlake e Ant Clemons

Foo Fighters

Jon Bon Jovi

John Legend

Demi Lovato.

O especial vai passar nos canais norte-americanos ABC, CBS, CNN, NBC, entre outros, mas para os brasileiros que desejam acompanhar os shows a saída será a internet. O canal do YouTube do Comitê Inaugural Presidencial irá transmitir ao vivo e de forma gratuita, assim como o Twitter, Facebook e Twitch.

Anitta na posse de Biden

E por falar em música, o comitê oficial do governo de Biden divulgou a playlist que tocará antes da posse. Cerca de 46 canções compõe a lista escolhida a dedo pelo presidente, e entre elas está a cantora brasileira Anitta.

A faixa “Make It Hot”, em parceria com Major Lazer, irá tocar em algum momento durante a posse. Assim que soube da notícia, a artista celebrou em seu Instagram. “Ok, então essa é a notícia de hoje. Vocês podem me ouvir na playlist da posse de Joe Biden. Nada mais para dizer, tchau”, afirmou Anitta em inglês.

Através de uma nota oficial, Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, disseram que a seleção de músicas “representa a diversidade da nação e a força e resiliência”. Na lista também estão os cantores Bob Marley, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Beyoncé, entre outros. Veja abaixo: