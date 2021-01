A edição de janeiro da Paris Fashion Week será totalmente digital.

Assim, acabando com a confusão sobre o destino da Paris Fashion Week, o órgão regulador da moda francesa disse que os desfiles masculinos e de alta costura deste mês em Paris serão estritamente sem audiência devido ao coronavírus.

De acordo com a Fédération de la Haute Couture et de la Mode, as marcas não poderão ter convidados nesta temporada.

Em nota à Associated Press, a federação disse que “confirmamos que não poderá haver encontros públicos” na Paris Fashion Week.

Bem como acrescentaram que as marcas ainda podem organizar desfiles ‘reais’ com seus modelos em uma transmissão ao vivo. Porém, os eventos devem acontecer a portas fechadas.

Paris Fashion Week será totalmente digital

Embora Paris não esteja tecnicamente em um lockdown, restrições rigorosas que limitam os movimentos estão em vigor em todo o país, bem como um toque de recolher às 18h ou 20h.

Além disso, o não cumprimento das regras pode levar a uma pena de prisão de seis meses.

O segundo bloqueio da França terminou em 15 de dezembro. Mas restaurantes, bares, cinemas, teatros e museus permanecem fechados.

Milan Fashion Week

Em relação ao Milan Fashion Week, apesar dos esforços do conselho italiano de moda para manter um nível mínimo de shows ao vivo, as principais marcas também optaram por mostrar suas coleções sem a presença de convidados, jornalistas ou fotógrafos.

A região da Lombardia, onde está localizada Milão, poderá enfrentar outro bloqueio parcial.

Fendi, Dolce & Gabbana e Etro disseram que seus shows não incluirão convidados. Eles estavam entre as quatro marcas que planejam shows ao vivo nesta rodada.

O calendário da Milan Fashion Week de 15 a 19 de janeiro está muito mais reduzido do que o normal, com apenas 40 marcas participantes.