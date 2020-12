Shorts godê: saiba como usar a trend do momento

Em 2020, a aposta do verão foram os shorts godê. Usado por Marina Ruy Barbosa no carnaval, e Chiara Ferragni, influenciadora famosa, ele reapareceu e fez parte do estilo de muitas influenciadoras do mundo da moda.

Mas, não foi só em 2020 que ele foi sucesso. A peça promete aparecer bastante pelo verão 2021, já que o short é bem fresco e leve para essa estação.

É uma peça a cara do verão, mas que pode ser usada em outras ocasiões devido a sua versatilidade. Muitas influenciadoras estão apostando no estilo até para ocasiões que exigem um dress code menos casual.

Assim, apostar nesse modelo para curtir uma boa praia ou para ocasiões mais leves e menos formais é uma ótima opção. Por isso, o DCI trouxe um guia para você conhecer mais sobre shorts godê.

Shorts godê é a tendência do verão

Apesar de ter virado uma tendência no Brasil, os shorts godê são uma polêmica. A peça traz um formato completamente diferente do que estamos acostumados a ver por aí, com uma cintura alta mais apertada e o final mais solto, quase que transformando-se em uma saia.

Além disso, há uma polêmica em torno do formato do short para plus size. Isso porque muitas pessoas alegam que as peças produzidas não são democráticas, direcionadas para um público com corpo mais magro.

O modelo traz volume para o look, deixando o visual mais chamativo e cheio de personalidade. Além disso, é uma peça confortável e que pode ser de vários tecidos, de jeans à sarja.

É uma ótima opção também para quem quer deixar o corpo mais alongado, já que ele lembra um pouco de uma saia, com movimento e leveza.

Assim, a tendência é polêmica, mas é cheia de estilo e personalidade e pode ser uma grande aposta para o seu guarda-roupa, trazendo um charme a mais.

Quem pode usar shorts godê?

Mas, para quem é essa moda? Quem pode usar shorts godê? É simples: todos. Não há regras para usar o que você quer, a moda não é feita de regras e sim de bem-estar.

Dicas para usar shorts godê

Geralmente, quem tem o quadril mais largo evita usar shorts godê, mas você pode sim apostar nessa peça, usando outra peça para balancear. Usando uma peça como modelagem corretiva.

Para quem tem ombros mais largos, usar o modelo godê é uma ótima ideia para diminuir a diferença. Assim, o short godê equilibra o quadril com o ombro, pois dá mais atenção para os quadris.

Além disso, pessoas com o tronco mais reto, com o biotipo quadrado, pode usar e abusar do modelo do short. Afinal, ele vai deixar a cintura mais marcada, aumentando as curvas.

O look com o short godê pode ser combinado com blusas mais soltas, se a proposta for manter o visual mais confortável e leve ou você pode optar por usar um body ou um top cropped para algo mais sexy, mais poderoso.

Shorts godê coloridos

Uma ótima aposta é usar o short nesse modelo um pouco mais colorido, mais a cara do verão. Estampas e cores mais vivas podem fazer parte do look.

Jeans infalível

O jeans é uma aposta infalível. Você pode ornar uma blusas mais básicas e dar um up no look com um blazer ou uma jaqueta mais moderna.

Elegância ao usar shorts godê

A elegância de um tecido como a sarja pode fazer a diferença no visual. Com esse tecido, você pode montar um look para ocasiões mais sofisticadas.

Shorts godê também funciona na praia

Você pode apostar nos shorts godê para usar na praia. Afinal, a sua modelagem permite que o look pareça mais leve e mais refrescante.

Assim, são várias as maneiras de usar shorts godê e apostar nessa tendência que promete fazer muito sucesso em 2021. O short é uma escolha perfeita para quem quer um look mais chamativo e cheio de atitude.

2021 promete trazer diversas tendências para o mundo da moda. Confira algumas outras dicas de moda para aproveitar o novo ano com muito estilo e charme, como tendências para bolsa de praia para acertar na escolha do acessório.

Então, essa é a peça que vai comandar o verão de 2021 e fazer a cabeça das apaixonadas por moda. Comenta aqui o que você acha da nova tendência e se você usaria shorts godê!