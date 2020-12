Se você quer curtir o verão com estilo, apostar na bolsa de praia é acertar precisamente. O acessório, apesar de parecer algo simples, pode fazer a diferença no look.

Isso porque os modelos de bolsas de praia estão cada vez mais diferenciados e estilosos, com detalhes que podem combinar com os biquínis Verão 2021 ou dar um up naquelas peças mais básicas. Além disso, o acessório é muito útil e prático, sendo uma opção para armazenar os itens pessoais.

Por isso, o DCI selecionou algumas dicas para escolher a sua bolsa de praia e elencou as principais tendências e modelos para o verão 2021.

Modelos de bolsa de praia para 2021

Assim como as bolsas em gera, escolher uma bolsa de praia é uma tarefa um pouco difícil. Pois, há muitos modelos e tipos no mercado, o que dificulta a decisão.

Modelos com alças mais elaboradas, tecidos mais simples, estampadas ou básicas. São tantas opções de modelos do acessório que encontramos por aí que toda ajuda é bem-vinda na hora de escolher.

Mas, que tal se inspirar nos modelos e tendências para 2021? Assim, fica ainda mais fácil acertar na escolha e curtir o verão na moda.

Bolsa de praia de pano

Para começar, vamos falar sobre a bolsa de praia de pano. A bolsa em um tecido mais simples é ideal para quem não sair do básico. Apostando, assim, no acessório mais simples.

Bolsa estampada

A bolsa estampada é uma tendência para 2021 e pode ser perfeita para você. Para quem curte looks mais coloridos e vivos, que quer aproveitar o máximo do verão, essa é a escolha perfeita.

O tecido estampado, então, pode ser um complemento da estampa do biquíni ou dar um up nas peças mais básicas, de cores únicas, por exemplo.

Bolsa de praia transparente

Outra tendência para 2021 é a bolsa de praia transparente. Apesar de estar bastante na moda, é uma escolha bem polêmica, já que deixa visível os itens pessoais que estão na bolsa.

Mas, é um estilo que virou febre entre as blogueiras e está em alta. Muitas pessoas apostam na bolsa transparente até para o dia a dia.

Bolsa de praia em palha

Não poderíamos deixar de falar sobre a queridinha que nunca sai de moda. A bolsa de praia de palha é uma das escolhas mais populares. O acessório tem um ar mais rústico, mais verão.

Uma ótima opção para deixar a bolsa ainda mais estilosa é personalizá-la. Isso mesmo! Ter as suas iniciais ou trazer alguns detalhes, como frufrus para a bolsa de palha é uma ótima ideia.

Assim, você aposta em um acessório bem tradicional para praia, mas sem perder a sua personalidade e estilo, deixando a bolsa ainda mais linda.

Bolsa de praia de crochê

Apesar de ser um material mais grosso e pesado, o crochê é uma ótima ideia para bolsa de praia. Assim, o estilo fica ainda mais artesanal, mais rústico.

Bolsa saco

Outro modelo que está em alta e que promete fazer sucesso é a bolsa saco. Um modelo mais moderno, contemporâneo e prático, que vai dar um up no seu visual praiano.

Bolsa de praia em plástico

Uma opção que está em alta é a bolsa de plástico. Se você quer um look mais informal e menos sofisticado, essa é a opção ideal para você curtir uma praia.

Então, esses modelos e tendências para o verão 2021 são incríveis e podem deixar a sua curtição na praia ainda mais estilosa, não é mesmo?

Dicas para escolher sua bolsa de praia

Agora que você já sabe quais os modelos estão em alta para o verão 2021, nós vamos te dar aquela forcinha para acertar na escolha da bolsa. Saiba quais os pontos que você precisa se atentar na hora de comprar o seu acessório:

Material: é importante se atentar para o material da bolsa, isso porque alguns materiais não são tão fortes para aguentar areia, sol, mar.

é importante se atentar para o material da bolsa, isso porque alguns materiais não são tão fortes para aguentar areia, sol, mar. Tamanho: outro ponto para se atentar é sobre o tamanho da bolsa. Escolha de acordo com a sua necessidade. Não adianta apostar em uma bolsa grande se você não colocar quase nada nela.

outro ponto para se atentar é sobre o tamanho da bolsa. Escolha de acordo com a sua necessidade. Não adianta apostar em uma bolsa grande se você não colocar quase nada nela. Cores: a cor fica por sua conta. A dica é apostar em tons mais vivos, coloridos. Você pode apostar até em um amarelo illuminating, a cor de 2021.

Assim, fica mais fácil escolher o acessório para curtir o verão. A bolsa de praia é uma ótima forma de trazer mais vida para o visual praieiro. Aproveite para conferir algumas tendências de biquíni para 2021 e pisar na areia cheia de estilo.