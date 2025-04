Dólar hoje (24/4): moeda a R$ 5,7 alivia tensão no mercado

Dólar hoje (24/4): moeda a R$ 5,7 alivia tensão no mercado

O dólar iniciou esta quinta-feira (24) em queda de 0,20%, cotado a R$ 5,7075, após dois dias de valorização frente a moedas fortes. A movimentação reflete uma correção global, impulsionada por expectativas de avanço nas negociações tarifárias entre Estados Unidos e China.​

A possibilidade de uma trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo trouxe alívio aos mercados. Sinais de que Washington e Pequim podem retomar o diálogo reduziram a aversão ao risco, favorecendo moedas de países emergentes, como o real.​

No cenário doméstico, o Ibovespa acompanha o otimismo internacional, impulsionado também pela alta das commodities. Analistas observam que a valorização do petróleo e do minério de ferro contribui para o desempenho positivo da bolsa brasileira.​

Apesar do alívio momentâneo, especialistas alertam para a volatilidade do mercado, diante das incertezas sobre a política comercial dos EUA e seus impactos na economia global. Investidores seguem atentos aos desdobramentos das negociações e às possíveis implicações para os mercados financeiros.

