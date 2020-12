Carteira recomendada da semana tem ações da Gerdau e Via Varejo 

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações da Gerdau e Via Varejo. A primeira com três indicações, e a segunda com duas. A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 18 de dezembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Gerdau

A ação da Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset, MyCap e Terra Investimentos. Trata-se da maior produtora de aço no Brasil e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

O texto da MyCap aponta que “ papel fez a retração na MM21 períodos de diário e segue em ponto de compra interessante novamente”.

Ao passo que, o relatório da Mirae Asset afrima que os resultados do terceiro trimestre de 2020 da empresa superaram as expectativas do mercado. “A retomada da construção civil no Brasil, aumento de preços para o aço e o dólar valorizado foram determinantes para forte evolução do faturamento da empresa” diz o texto.

Via Varejo

Papéis da Via Varejo fazem parte das carteiras recomendadas da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

A corretora Mirae Asset comenta sobre os números do terceiro trimestre de 2020 que a empresa obteve: “foi um excelente resultado, acima da expectativa, com entrega de crescimento operacional e de aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentado forte crescimento nos próximos trimestres, já a partir do 4T20”.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve duas mudanças. Retirou papéis da Santos Brasil e Magazine Luiza. Ao passo que, inseriu RaiaDrogasil e Sabesp

RaiaDrogasil (RADL3)

Sabesp (SBSP3)

Le Lis Blanc (LLIS3)

Ultrapar (UGPA3)

Smiles (SMLS3)

Mirae Asset

A Mirae Asset excluiu ações da Iochpe-Maxion e MRV. E incluiu Banco do Brasil, BRF

Bradesco (BBDC4)

Banco do Brasil (BBAS3)

BRF (BRFS3)

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

JHSF (JHSF3)

Petrobras (PETR4)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira semanal da MyCap Investimentos retirou ações do Banco do Brasil e Klabin. Bem como, incluiu Locaweb e B3.

Gerdau (GGBR4)

Totvs (TOTS3)

Lojas Americanas (LAME4)

Locaweb (LWSA3)

B3 (B3SA3)

Terra Investimentos

Por fim, a carteira recomendada da Terra Investimentos excluiu ação do Banco do Brasil e inseriu Itaúsa.

Marfrig (MRFG3)

Gerdau (GGBR4)

Itaúsa (ITSA4)

Via Varejo (VVAR3)

TIM (TIMP3)

