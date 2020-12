Carteira recomendada tem ações do BB, Gerdau, Petrobras e mais

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações do Banco do Brasil, Gerdau, Petrobras e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. Com exceção da Gerdau, que teve três recomendações.

A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 11 de dezembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil está nas carteiras semanais de ações das corretoras MyCap e Terra Investimentos. A instituição financeira é constituída em sociedade de economia mista, com participação do Governo Federal. Fundada em 1808, foi a primeira empresa listada em Bolsa de Valores no Brasil.

Conforme aponta relatório da MyCap: “papel segue firme no rali de alta e projeta continuidade do ciclo dentro da tendência de alta”.

Gerdau

Em seguida, a Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset, MyCap e Terra Investimentos. Atua na produção e fornecimento de aço e minério de ferro. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

O texto da MyCap aponta que “papel fez a retração na MM21 períodos de diário e segue em ponto de compra interessante novamente”. De acordo com relatório da Mirae Asset os resultados do terceiro trimestre de 2020 da empresa superaram as expectativas do mercado. Num contexto de “forte retomada na demanda de aço no mercado interno e retomada das unidades paralisadas pelo covid-19 no 2T20” diz o texto.

Petrobras

Ação da Petrobras apareceu nas carteiras recomendadas da Guide Investimentos e Mirae Asset. A empresa estatal atua na exploração e produção de petróleo e gás.

O relatório da Guide explica que: “No curto prazo as ações da Petrobras devem permanecer com alta volatilidade acompanhando o cenário de reabertura comercial, além da possibilidade de liberação de uma vacina, o que desencadearia uma recuperação mais forte do petróleo”.

Ao passo que o texto da Mirae Asset indica que: “A nossa visão para a Petrobras é de uma profunda transformação no médio prazo, com a venda maciça de ativos que não fazem mais parte do planejamento estratégico e foco na aceleração da produção de petróleo no pré-sal e no fornecimento de gás para o que o governo chama de choque energético no país”.

Via Varejo

Papéis da Via Varejo fazem parte das carteiras recomendadas da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

A corretora Mirae Asset comenta sobre os números do terceiro trimestre de 2020 que a empresa obteve: “foi um excelente resultado, acima da expectativa, com entrega de crescimento operacional e de aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentado forte crescimento nos próximos trimestres, já a partir do 4T20”.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve duas mudanças. Retirou papéis da Telefônica Brasil e Locaweb. Ao passo que, inseriu Santos Brasil e Ultrapar.

Magazine Luiza (MGLU3)

Santos Brasil (STBP3)

Le Lis Blanc (LLIS3)

Ultrapar (UGPA3)

Smiles (SMLS3)

Guide Investimentos

Em seguida, a corretora Guide Investimentos retirou ativo da Centauro e Itaúsa; e adicionou Banrisul e CCR.

Banrisul (BRSR6)

CCR (CCRO3)

CVC (CVCB3)

Petrobras (PETR4)

Yduqs (YDUQ3)

Mirae Asset

A Mirae Asset excluiu ativos da Klabin, Magazine Luiza e Marfrig. E incluiu Cosan, MRV e Petrobras.

Bradesco (BBDC4)

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

JHSF (JHSF3)

MRV (MRVE3)

Petrobras (PETR4)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira semanal da MyCap Investimentos retirou ativos da Movida e Magazine Luiza. Bem como, incluiu Gerdau e Totvs.

Banco do Brasil (BBAS3)

Klabin (KLBN11)

Gerdau (GGBR4)

Totvs (TOTS3)

Lojas Americanas (LAME4)

Terra Investimentos

Por fim, a carteira recomendada da Terra Investimentos não teve alterações.

Marfrig (MRFG3)

Gerdau (GGBR4)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

TIM (TIMP3)

