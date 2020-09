Saiba como comprar ações do Ibovespa por menos de R$ 100

Existe uma maneira de comprar as maiores empresas listadas na Bovespa com menos de R$ 100. Veja o segredo que as corretoras não querem que você saiba!

A bolsa de valores brasileira negocia ações de empresas bilionárias. Mesmo as menores frações de ações podem custar mais de R$ 80, como é o caso da Magazine Luiza (MGLU3). No entanto, existe uma maneira de comprar de uma só vez as 74 empresas do índice Ibovespa.

Ainda que sua fração em cada empresa seja reduzida, este método possibilita o pequeno investidor distribuir sua posição. Deste modo, passa a contar com o benefício de uma carteira diversificada, sem a necessidade de pagar altas taxas de administração dos fundos de investimento.

Como comprar as maiores ações da B3?

O método é simples e disponível em qualquer corretora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos reguladores. Trata-se do BOVA11, um fundo de índice negociado em bolsa de valores.

Esta modalidade de investimento é conhecida como ETF, quando uma única ação representa uma cesta de ativos. Nesse sentido, o BOVA11 é negociado de maneira semelhante às demais ações, portanto, disponível em todas as corretoras.

Há outros competidores que atuam de maneira similar, dentre os quais se destacam o BOVV11, com gestão feita pelo Itau, além do BOVB11, este último sob supervisão do Bradesco. No entanto, são pequenas as diferenças nas taxas de administração.

Qual a vantagem do ETF?

Conforme mencionado, este método de investimento permite ao pequeno investidor distribuir seu aporte proporcionalmente dentre as empresas do Ibovespa. Outra vantagem do BOVA11 e demais concorrentes é o reinvestimento automático dos dividendos.

Ao comprar ações de uma empresa diretamente, o investidor recebe eventuais pagamentos de dividendos em sua conta-corrente. Deste modo, é necessário realizar um novo trade para adquirir mais ações, e nem sempre este valor é suficiente para comprar o lote mínimo negociado.

De maneira análoga, o Índice Bovespa é rebalanceado e reajustado de maneira constante. Através do ETF, o fundo de ações negociado em bolsa, isto é realizado de forma automática. Seus investidores não precisam fazer absolutamente nada, pois todo dividendo é reinvestido no fundo.

Qual a desvantagem de comprar ações no ETF?

O principal problema é a tributação, pois o investidor perde a isenção de vendas para valores mensais abaixo de R$ 20 mil. Caso opte por comprar as ações de forma individual, não há impostos nos meses em que o total de vendas fique abaixo deste limite.

Deste modo, é importante ter em mente que a praticidade trazida pelos fundos de ações negociados em bolsa acompanham a alíquota de 15% sobre o lucro obtido.

Vantagens na diversificação ao comprar ações

Diversificar significa distribuir o risco, de preferência em ativos com baixa semelhança entre si. As ações dos setores de saneamento, farmácia e supermercados, por exemplo, usualmente são menos impactadas em períodos de crise. Do outro lado, temos o setor siderúrgico e gás, que dependem da demanda industrial e crescimento na produção.

Desta maneira, ao investir através de um ETF contendo 74 empresas, você estará automaticamente diluindo seu risco. Há, porém, um problema nesta estratégia. Primeiramente, todo o investimento está em ações de empresas brasileiras. Em seguida, temos a questão da concentração em moeda brasileira, sem proteção contra desvalorização cambial.

