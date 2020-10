IPO da Rede D’Or: oferta de ações de hospital vale a pena?

IPO da Rede D’Or é o início de negociação das ações do conglomerado médico na bolsa de valores. Desta forma, a rede de hospitais se capitaliza e os investidores podem comprar suas ações, apostando na sua eventual valorização.

O pedido do IPO foi realizado no final de setembro, a empresa pretende captar até R$ 10 bilhões, o que seria a maior operação do ano. Diante disso, a companhia chegaria ao mercado avaliada em aproximadamente R$ 100 bilhões.

O que é a Rede D’Or?

Nascida em 1977 no Rio de Janeiro, a Rede D’Or tem hoje 52 hospitais e 45 clínicas oncológicas. Conta atualmente com 8,3 mil leitos e 51 mil colaboradores.

O grupo hospitalar é controlado pela família Moll. Os sócios são a gestora de private equity Carlyle, que compram participações em empresas, além do fundo soberano de Cingapura GIC.

Neste último ano o conglomerado hospitalar atendeu 3 milhões de emergências, realizou 240 mil cirurgias, além de 526 mil partos e internações.

No ano passado, a Rede D’Or teve uma receita líquida de quase R$ 11 bilhões, isto é, um aumento de 16% sobre o ano anterior. Da mesma forma, o lucro líquido cresceu numa proporção maior, de 20%, saltando para R$ 1,2 bilhão.

Últimas aquisições da Rede D’Or

Antes do IPO da Rede D’Or, entre 2015 a 2019, a rede hospitalar comprou 15 hospitais. Paulo Moll, 38 anos, caçula da família e vice-presidente do grupo disse que a estratégia estará focada na construção de 10 hospitais.

Só nos últimos 12 meses a Rede D’Or fez 8 aquisições totalizando R$ 3,5 bilhões. As maiores foram a Perinatal, famosa maternidade do Rio de Janeiro, com R$ 1 bilhão, seguida pela aquisição do Hospital Aliança em Salvador por R$ 800 milhões.

É normal um hospital ter ações negociadas em bolsa?

Sim. Empresas do setor de saúde, sob o ponto de vista do investidor, são empresas como outras quaisquer. São 19 empresas ligadas ao setor de saúde com ações negociadas na bolsa brasileira.

No mercado americano, por exemplo, ações de companhias da área de saúde tem mostrado bons resultados nos últimos 7 meses. Por exemplo, a Universal Health Services (UHS) possui valor de mercado de 9,6 bilhões de dólares. Já a HCA Healthcare (HCA) está avaliada em 45,7 bilhões de dólares.

No entanto, há questões que podem minar o crescimento do setor do IPO da Rede D’Or. Isto inclui a possibilidade do governo acabar com as deduções médicas no imposto de renda.

O que é IPO, abertura de capital? Quem define o preço?

IPO significa Initial Public Offer, em outras palavras início de negociação das ações em bolsa de valores. Uma oferta pública inicial é o evento que marca a primeira venda de ações de uma empresa. Em seguida, dá-se o início de negociação dessas ações em bolsa de valores.

Desta forma, os investidores passam então a ser proprietários de um pedaço da empresa. Diante disso, o preço final do IPO é definido por um processo conhecido como bookbuilding, ou formação de livro de ofertas.

Em suma, os interessados enviam as suas ofertas por meio das corretoras. Em seguida, após finalizar o prazo para os pedidos de reserva, a demanda pelas ações é analisada. Só então o preço definitivo será divulgado.

Vale a pena investir no IPO da Rede D’Or?

Sim, porém é importante avaliar qual é o risco que você está disposto a correr. Além disso, definir qual é a estratégia que melhor se encaixa em seu perfil e objetivos.

No vídeo abaixo a equipe do Mercado Bitcoin explica de forma clara e objetiva qual a importância em descobrir seu perfil de investidor.

O envelhecimento da população no Brasil cria um ambiente de sucesso para as instituições de saúde. Entretanto, investir em IPOs tem caráter especulativo. Diante disso, o investidor deve concentrar seus recursos em empresas com histórico reconhecido.

O mercado aquecido sempre chama a atenção de investidores. Dessa forma, muitos investidores ficam animados com a possibilidade de fortes altas após o lançamento das ações de um IPO.

Por outro lado, o que muita gente não sabe é que esta pode ser uma aposta perigosa caso você não entenda os riscos desse investimento. Nesse sentido, como a ação nunca foi negociada publicamente. O preço, portanto, pode disparar no dia do IPO da Rede D’Or, porém despencar alguns dias depois.