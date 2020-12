Carteira recomendada tem ações da Petrobras, Via Varejo, WEG e mais

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações do Minerva Foods, Petrobras, TIM, Vale e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. Com exceção da Via Varejo, que teve três recomendações.

A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Quatro delas mantiveram os mesmos ativos das carteiras da semana passada. Suas sugestões valem até o dia 30 de dezembro, quarta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.=

Minerva Foods – Carteira recomendada

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ação da Minerva Foods está nas carteiras recomendadas da Ativa e MyCap Investimentos. Trata-se de uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados, bem como de exportação de gado vivo. Atua também no processamento de carnes.

O relatório da MyCap indica que o ativo “Segue com fundo montado no diário e chance de repique em suporte”. Ao passo que a Ativa afirma que “no gráfico semanal, ativo sai da congestão de curto prazo”.

Petrobras

Em seguida, os papéis da Petrobras foram recomendados pelas corretoras Mirae Asset e Guide Investimentos. A empresa estatal atua na exploração e produção de petróleo e gás.

O texto da Guide explica que a os motivos que sustentam a recomendação no curto prazo são: “continuidade da venda de ativos onshore; avanço do projeto de desinvestimento das refinarias”.

A Mirae Asset aponta para a previsão do desempenho a médio prazo: “A nossa visão para a Petrobras é de uma profunda transformação no médio prazo, com a venda maciça de ativos que não fazem mais parte do planejamento estratégico e foco na aceleração da produção de petróleo no pré-sal e no fornecimento de gás para o que o governo chama de choque energético no país”.

TIM

Já ações da TIM foram indicadas pela Terra e MyCap Investimentos. A segunda maior operadora de celular do país fornece serviços de telefonia móvel, fixa e acesso à internet via celular.

“Segue com tendência de alta engatilhada no diário e tem topo para romper nos 14,50,

ponto que vinga rali de alta” diz relatório da MyCap sobre desempenho do ativo.

Vale

A Vale está nas carteiras semanais de ações da Mirae Asset e Guide Investimentos. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, bem como a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel.

Para o curto prazo a corretora Guide afirma que “os papéis da mineradora devem continuar voláteis, reflexo do fluxo de notícias negativas em torno da empresa dados os danos de imagem à companhia e provisões para pagamento de multas e indenizações”.

A Mirae Asset ressalta que os resultados da empresa para o terceiro trimestre de 2020 superou as expectativas e que ela será uma boa pagadora de dividendos.

Via Varejo

Papéis da Via Varejo fazem parte das carteiras recomendadas da Mirae Asset, MyCap e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

O relatório da MyCap destaca que: “papel segue em região de forte suporte e sugere ponto de compra na região”.

A Mirae Asset destaca que o desempenho da empresa no terceiro trimestre do ano superou as expectativas. “Com entrega de crescimento operacional e aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentando forte crescimento nos próximos trimestres” diz o texto.

WEG

As ações da WEG foram indicadas pela Guide e MyCap Investimentos. A empresa atua na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.

A Guide explica que “a empresa tem mostrado boa performance dentro do setor industrial nos últimos anos. Sua receita tem sido beneficiada pela depreciação do real”. Ao passo que o relatório da Mirae diz que o ativo “segue com chance de fundo montado na MM21 períodos de semanal”.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

A carteira semanal da Ativa Investimentos não teve alteração.

Minerva Foods (BEEF3)

Banco BMG (BMGB4)

Energisa (ENGI11)

Ultrapar (UGPA3)

Vivara (VIVA3)

Guide Investimentos

Em seguida, a carteira recomendada da Guide Investimentos também não registrou alterações. Explicou que “nesta semana, que será mais curta que as demais devido ao feriado, optamos por manter os ativos da nossa carteira semanal”.

CVC (CVCB3)

ETF S&P 500 Index (IVVB11)

Petrobras (PETR4)

Vale (VALE3)

WEG (WEGE3)

Mirae Asset

Já a Mirae Asset excluiu ativos da Cosan e adicionou Via Varejo.

Banco do Brasil (BBAS3)

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Klabin (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Petrobras (PETR4)

Randon (RAPT4)

Usiminas (USIM5)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A MyCap Investimentos, por sua vez, manteve os mesmos ativos da semana passada.

Via Varejo (VVAR3)

Minerva Foods (BEEF3)

EcoRodovias (ECOR3)

WEG (WEGE3)

TIM (TIMS3)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos também manteve sua carteira semanal.

Marfrig (MRFG3)

B3 (B3SA3)

Itaúsa (ITSA4)

Via Varejo (VVAR3)

TIM (TIMP3)

Leia também a carteira recomendada de ações da semana passada.