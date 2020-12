Carteira recomendada tem ações do BB, Gerdau, Magalu e mais

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações do Banco do Brasil, Gerdau, Magazine Luiza, Marfrig e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. Com exceção da Magazine Luiza, que teve três recomendações.

A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 04 de dezembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Banco do Brasil – Carteira recomendada

O Banco do Brasil está nas carteiras semanais de ações das corretoras MyCap e Terra Investimentos. A instituição financeira é constituída em sociedade de economia mista, com participação do Governo Federal. Fundada em 1808, foi a primeira empresa listada em Bolsa de Valores no Brasil.

Conforme aponta relatório da MyCap: “papel segue com chance de montar bandeira de alta (padrão altista) no diário com entrada no rompimento dos 35,00”.

Gerdau

A Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset e Terra Investimentos. Atua na produção e fornecimento de aço e minério de ferro. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

De acordo com relatório da Mirae Asset os resultados do terceiro trimestre de 2020 da empresa superaram as expectativas do mercado. Num contexto de “ forte retomada na demanda de aço no mercado interno e retomada das unidades paralisadas pelo covid-19 no 2T20” diz o texto.

Magazine Luiza

Já a Magazine Luiza está nas carteira recomendadas da Mirae Asset, MyCap e Ativa Investimentos. A varejista de eletrônicos e móveis, conta com mais de 1000 lojas físicas distribuídas em 21 estados do país. Além disso, tem uma forte atuação e-commerce.

A MyCap afirma que “papel segue com chance de romper MM21 períodos de diário e tem rali de alta engatilhado com entrada nos 24,00/24,30”. Ao passo que a Ativa explica que “no gráfico semanal, ativo segue apoiado na média de 20 e fez um martelo no fundo do padrão de alargamento”.

Além disso, a Mirae Asset chama atenção para o sucesso do e-commerce da empresa: “o e-commerce formal brasileiro cresceu 43,5% no 3T20 e a Magalu foi além, cresceu mais que o triplo do mercado, e consolidou a liderança no e-commerce formal”.

Marfrig

Ademais, a Marfrig foi indicada pela Mirae Asset e Terra Investimentos. A multinacional atua no setor de alimentos e de serviços alimentícios, é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo.

Sobre os resultados da empresa para o terceiro trimestre de 2020 a Mirae Asset indica que “como esperado foi um resultado marcado por forte crescimento da receita, principalmente influenciada pelo desempenho das operações na América do Sul e mostra uma normalização diante da excepcional performance do 2T20”.

Via Varejo

Papéis da Via Varejo fazem parte das carteiras recomendadas da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

A corretora Mirae Asset comenta sobre os números do terceiro trimestre de 2020 que a empresa obteve: “foi um excelente resultado, acima da expectativa, com entrega de crescimento operacional e de aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentado forte crescimento nos próximos trimestres, já a partir do 4T20”.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve três mudanças. Retirou papéis da RaiaDrogasil, IRB Brasil e Cosan. Ao passo que, inseriu Magazine Luiza, Telefônica Brasil e Locaweb.

Magazine Luiza (MGLU3)

Locaweb (LWSA3)

Le Lis Blanc (LLIS3)

Telefônica Brasil (VIVT3)

Smiles (SMLS3)

Guide Investimentos

Em seguida, a corretora Guide Investimentos retirou ativo da Movida e inseriu CVC.

Centauro (CNTO3)

CVC (CVCB3)

Itaúsa (ITSA4)

Petrobras (PETR4)

Yduqs (YDUQ3)

Mirae Asset

A Mirae Asset excluiu ativo da Cosan e Indústrias Romi, e incluiu Iochpe-Maxion e Marfrig

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

JHSF (JHSF3)

Klabin (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Marfrig (MRFG3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira semanal da MyCap Investimentos retirou ativos da RaiaDrogasil e MRV. Bem como, incluiu Movida e Lojas Americanas.

Banco do Brasil (BBAS3)

Klabin (KLBN11)

Movida (MOVI3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Lojas Americanas (LAME4)

Terra Investimentos

Por fim, a carteira recomendada da Terra Investimentos retirou ação do Carrefour e inseriu Gerdau.

Marfrig (MRFG3)

Gerdau (GGBR4)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

TIM (TIMP3)

