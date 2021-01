Carteira recomendada tem ações do Petrobras, Vale, WEG e mais

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações do Petrobras, Vale, Via Varejo e WEG. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas.

A saber, as corretoras separadas são: Guide Investimentos, Mirae Asset e MyCap Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 08 de janeiro, sexta-feira. Nessa semana, não recebemos as carteiras de ações da Ativa Investimentos e da Terra Investimentos.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Petrobras – Ações da semana

Ações da Petrobras foram recomendadas pelas corretoras Mirae Asset e Guide Investimentos. A empresa estatal atua na exploração e produção de petróleo e gás.

Para a Guide, os ativos da empresa devem permanecer com alta volatilidade no curto prazo. A corretora aponta dois riscos do investimento: “queda mais acentuada do preço do barril de petróleo” e “paralisação do processo de venda de ativos são fatores que podem pressionar o papel”.

Já a Mirae Asset explica sua previsão do desempenho a médio prazo: “A nossa visão para a Petrobras é de uma profunda transformação no médio prazo, com a venda maciça de ativos que não fazem mais parte do planejamento estratégico e foco na aceleração da produção de petróleo no pré-sal e no fornecimento de gás para o que o governo chama de choque energético no país”.

Vale

Em seguida, a Vale também está nas carteiras semanais de ações da Mirae Asset e Guide Investimentos. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, bem como a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel.

A Guide diz ter uma “ visão construtiva” para a empresa. “Ressaltamos o foco do management no controle de custos, além da contínua redução de capex e endividamento” diz em relatório.

A Mirae Asset destaca o resultado financeiro da Vale. “Com sua baixa exposição em dívidas, também ajudou a apurar um lucro líquido de R$ 15,6 bilhões, um dos melhores resultados da história da empresa”, diz o texto.

Via Varejo

Papéis da Via Varejo fazem parte das carteiras recomendadas da Mirae Asset e Guide Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

A Mirae Asset destaca que o desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2020 superou as expectativas. “Com entrega de crescimento operacional e aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentando forte crescimento nos próximos trimestres” diz o texto.

Ao passo que a Guide explica que fatores como “foco na ampliação de suas vendas, redução de despesas e aprimoramento de seus sistemas operacionais tendem a trazer valor importante para Via Varejo no médio prazo”.

WEG

Ações da WEG estão nas carteiras semanais das corretoras Guide e MyCap Investimentos. A empresa atua na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.

A Guide indica que “a empresa tem mostrado boa performance dentro do setor industrial nos últimos anos”, bem como que “sua receita tem sido beneficiada pela depreciação do real”.

Já a MyCap comenta que “Ativo fez bonito nas últimas semanas de 2020 e segue com chance de rali de recuperação na superação dos 76,50”.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Guide Investimentos – Carteira recomendada

A carteira recomendada da Guide Investimentos registrou uma alteração. Saiu ativo da ETF S&P 500 Index, e entrou Via Varejo.

CVC (CVCB3)

Petrobras (PETR4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

WEG (WEGE3)

Mirae Asset

Já a Mirae Asset excluiu ações da Klabin e incluiu a companhia de logística Rumo.

Banco do Brasil (BBAS3)

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Magazine Luiza (MGLU3)

Petrobras (PETR4)

Randon (RAPT4)

Rumo (RAIL3)

Usiminas (USIM5)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A MyCap Investimentos, por sua vez, realizou duas alterações na carteira recomendada da semana. Retirou ações da Via Varejo e EcoRodovias, ao passo que adicionou B2W Digital e Sul América.

B2W Digital (BTOW3)

Minerva Foods (BEEF3)

Sul América (SULA11)

WEG (WEGE3)

TIM (TIMS3)

