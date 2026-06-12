Nascido na África do Sul, Elon Musk é o homem mais rico do mundo aos 54 anos

Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo com o IPO da SpaceX

Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo com o IPO da SpaceX

Elon Musk, de 54 anos, se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de um trilionário, pelo menos em teoria, depois que a SpaceX precificou sua oferta pública inicial (IPO) a US$ 135 por ação. Antes do IPO, Musk tinha um patrimônio estimado em US$ 813 bilhões, uma fortuna mais que o dobro da segunda pessoa mais rica do planeta, o cofundador do Google, Larry Page, que possui um patrimônio estimado em US$ 288 bilhões, segundo a Forbes.

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A SpaceX, ao fixar formalmente o preço de suas ações em US$ 135, elevou a fortuna de Musk para pouco mais de US$ 1 trilhão. As ações, que são negociadas sob o código “SPCX”, começaram a ser negociadas na sexta-feira, após a abertura do índice Nasdaq Composite às 9h30. Se as ações da SpaceX subirem acima de US$ 135, a riqueza de Musk aumentará ainda mais, embora ele possa cair abaixo do patamar de trilionário se o preço das ações cair.

Embora a riqueza de um bilionário por si só já seja difícil de compreender, a de um trilionário representa um nível de riqueza que rivaliza com a produção econômica das maiores nações do mundo. Apenas 19 países possuem PIB superior a US$ 1 trilhão, desde os Estados Unidos até a Holanda, segundo dados do Banco Mundial.

Sem dúvida, muitos outros funcionários e investidores da SpaceX provavelmente farão fortuna com o IPO. Cerca de 4.400 funcionários da SpaceX podem se tornar milionários quando as ações começarem a ser negociadas, segundo o New York Times. Mas Musk provavelmente será o maior beneficiário, dada a sua grande participação na empresa.

Matemática trilionária de Elon Musk

Musk possui 4,8 bilhões de ações da SpaceX, ou cerca de 42% da empresa, além de 350 milhões de opções de ações exercíveis a US$ 8,39 por ação, de acordo com o prospecto de IPO da empresa . A US$ 135 por ação, a participação de Musk vale US$ 648 bilhões. Suas opções adicionam outros US$ 44,3 bilhões ao seu patrimônio líquido.

Como a Forbes avaliou a participação de Musk na SpaceX antes do IPO em US$ 500 bilhões, a venda das ações na oferta pública inicial (IPO) aumenta o valor de suas ações da SpaceX em mais US$ 192,3 bilhões, elevando seu patrimônio líquido total para US$ 1,005 trilhão.

Essa riqueza torna Musk mais rico do que os 46% mais pobres da população mundial, ou seja, um total de 3,8 bilhões de pessoas, segundo a Oxfam.

Fiz uma versão mais limpa, original e com cara de matéria explicativa para o Jornal DCI. Eu tiraria o trecho sobre “júri da Califórnia em maio de 2026”, porque não encontrei uma confirmação sólida em fonte confiável na busca rápida. Mantive o essencial: origem da fortuna, empresas, viradas de negócio e controvérsias. Zip2 foi vendida à Compaq por US$ 307 milhões, e o PayPal ao eBay por US$ 1,5 bilhão. (Forbes)

Como Elon Musk ganhou dinheiro?

Elon Musk construiu uma das maiores fortunas do mundo apostando em empresas de tecnologia em momentos decisivos da economia digital. Antes de se tornar conhecido por Tesla, SpaceX e X, o bilionário começou sua trajetória no Vale do Silício durante o boom da internet, na década de 1990.

O primeiro grande passo veio após sua passagem relâmpago pela Universidade de Stanford. Musk havia sido aceito em um programa de pós-graduação em física, mas abandonou o curso poucos dias depois para empreender. A decisão marcou o início de uma carreira baseada em riscos altos, reinvestimento agressivo e negócios ligados à inovação.

A primeira startup de Musk foi a Zip2, empresa de software criada para ajudar jornais e portais a oferecer guias de cidades, mapas e informações comerciais na internet. O negócio cresceu em um período em que empresas tradicionais ainda tentavam entender como usar a web.

Em 1999, a Zip2 foi vendida para a Compaq por cerca de US$ 307 milhões. Musk, que era um dos fundadores, recebeu uma fatia milionária da operação e usou parte desse dinheiro para criar seu próximo negócio: a X.com, uma empresa de serviços financeiros online.

A X.com se fundiu com a Confinity, companhia que desenvolvia uma ferramenta de pagamentos digitais. Dessa fusão nasceu o PayPal, que se tornaria uma das plataformas de pagamento mais importantes da internet. Em 2002, o PayPal foi comprado pelo eBay por US$ 1,5 bilhão, consolidando Musk como um dos grandes nomes da nova economia digital.

Depois da venda do PayPal, Elon Musk poderia ter seguido um caminho mais conservador. Em vez disso, decidiu colocar boa parte da fortuna em projetos considerados arriscados: foguetes e carros elétricos.

Em 2002, fundou a SpaceX com o objetivo de reduzir o custo das viagens espaciais e criar uma alternativa privada ao modelo tradicional dominado por governos e grandes fornecedores da indústria aeroespacial. A empresa passou por fracassos técnicos e dificuldades financeiras antes de se tornar uma das principais companhias do setor, com contratos com a Nasa, lançamentos comerciais e o serviço de internet via satélite Starlink.

Pouco depois, Musk também entrou na Tesla. Ele não foi um dos fundadores originais da montadora, mas se tornou um de seus principais investidores, assumiu papel central na empresa e chegou ao comando executivo em 2008. A Tesla ajudou a transformar os carros elétricos em produtos desejados pelo grande público e fez o valor de mercado da companhia disparar nos anos seguintes.

Foi a combinação entre Tesla e SpaceX que elevou Musk ao grupo dos homens mais ricos do planeta. Sua fortuna passou a depender, principalmente, das participações que ele mantém nessas empresas.

Ele também comprou o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões. Depois da aquisição, a rede social passou a se chamar X. A ambição declarada de Musk é transformar a plataforma em um “aplicativo para tudo”, reunindo comunicação, conteúdo, pagamentos e outros serviços digitais. A estratégia, porém, veio acompanhada de polêmicas, cortes de funcionários, mudanças na moderação de conteúdo e perda de anunciantes.

A compra também mostrou um lado recorrente da carreira de Musk: a disposição para assumir riscos enormes, mesmo quando o retorno financeiro não é imediato ou garantido.

Além de carros elétricos, foguetes e redes sociais, Musk também entrou com força no setor de inteligência artificial. Ele esteve entre os primeiros nomes ligados à OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, mas se afastou da organização anos depois.

Em 2023, fundou a xAI, companhia criada com o objetivo de desenvolver inteligência artificial e concorrer em um mercado dominado por gigantes como OpenAI, Google e Microsoft. A empresa lançou o chatbot Grok e passou a integrar o ecossistema de negócios ligado ao X.

A aposta em IA reforça o padrão da carreira de Musk: entrar cedo em setores que podem redefinir a economia nos anos seguintes.

Por que Elon Musk é tão influente?

Elon Musk se tornou uma figura influente porque está à frente de empresas que atuam em áreas estratégicas: energia limpa, transporte, exploração espacial, internet via satélite, redes sociais e inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, sua imagem pública é marcada por controvérsias. Musk é admirado por sua capacidade de criar empresas inovadoras, mas também criticado por declarações polêmicas, gestão agressiva, disputas judiciais e conflitos com reguladores, investidores e ex-funcionários.

Essa mistura de empreendedorismo, risco, exposição pública e controvérsia ajuda a explicar por que ele é visto tanto como um visionário quanto como uma das figuras mais divisivas da tecnologia.

Em resumo, Elon Musk ganhou dinheiro ao transformar empresas de tecnologia em negócios bilionários. Sua trajetória começou na internet dos anos 1990, passou pelos pagamentos digitais, avançou para foguetes e carros elétricos e hoje inclui redes sociais e inteligência artificial.