Conheça os 10 fundos imobiliários mais buscados no Google em 2020

O número de pessoas investindo em fundos imobiliários cresceu de 2019 para 2020. Entre o fim do ano passado e o mês de novembro de 2020, o aumento foi de 76%. Ao passo que, o volume total negociado cresceu 50%, passando de R$ 32,2 bilhões em 2019 para 48,7 bilhões neste ano até novembro. Os dados são de um levantamento da EXAME Research, feito pelo analista Danilo Barbosa.

O que são os fundos imobiliários?

Os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) aplicam o capital dos investidores no setor de imóveis. Seja para financiar construção de espaços ou para comprar títulos relacionados ao ramo. Como são negociados na bolsa de valores e apresentam oscilação recorrente de preços, são considerados investimentos de renda variável.

Podemos dividir esses fundos em dois grupos. Nos fundos tijolo, o foco é investir em imóveis de fato, seja na sua compra, construção ou aluguel. Já os fundos de papel, que não investem diretamente em imóveis, mas em títulos relacionados ao mercado imobiliário.

Os 10 fundos imobiliários mais buscados no Google em 2020

Então, veja a lista dos 10 fundos imobiliários mais buscados no Google neste ano:

Maxi Renda (MXRF11) BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) CSHG Logística (HGLG11) Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) Fundo Imobiliário XP LOG (XPLG11) XP Malls (XPML11) Vinci Shopping Centers (VISC11) Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) e BB Progressivo II (BBPO11) Hedge Brasil Shopping (HGBS11), HSI Malls (HSDML11) e CSHG Real Estate (HGRE11)

O primeiro FII mais buscado, Maxi Renda, investe a maior parte do capital em crédito imobiliário por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Já o segundo mais pesquisado, BTG Pactual Fundo de Fundos, aplica em cotas de outros fundos imobiliários. Enquanto o terceiro, CSHG Logística, direciona o dinheiro para galpões logísticos.

Número de cotistas

O investidor que aplica seu dinheiro em FIIs é chamado de cotista, isso por que ele comprou uma ou mais cotas de determinado fundo. Entre os fundos mais buscados no Google, os seis primeiros possuem mais de 200.000 cotistas.

Além disso, oito fundos da lista estão entre os dez com maior volume médio de negociação na B3, a bolsa de valores brasileira.

Rendimento

O levantamento apontou que os fundos mais pesquisados não foram aqueles com maiores rendimentos no ano de pandemia. Apenas o fundo o Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) aparece em lista de maiores rendimentos em 2020, com alta de 37,2% em 12 meses.

Com informações de Exame

