Servidores públicos na Ucrânia detêm mais de 46,3 mil Bitcoins, mostra estudo

Um levantamento da plataforma Opendatabot, divulgado na quarta-feira, 7, apontou que 652 funcionários públicos da Ucrânia declararam a posse de 46.351 Bitcoins, além de outras criptomoedas, em suas declarações de patrimônio correspondentes a 2020.

O valor pela cotação atual do Bitcoin giraria em torno dos US $ 2.972.710.652,90 (ou por R$ 15.262.719.983,56). O valor total ainda é bem maior, já que quase 40% também declararam possuir outras criptomoedas.

De acordo com as informações da empresa, dentre os 791.872 funcionários que apresentaram suas declarações, 652 registraram que possuem criptomoedas, sendo que 397 (61,1%) confirmaram possuir Bitcoin; 24,2% de ether (ETH), a criptomoeda de Ethereum; 4,2% litecoin (LTC) e os 10,7% restantes outros ativos criptográficos.

Lidera a lista, já há dois anos, o deputado Vyacheslav Mishalov, que declarou possuir 18.000 Bitcoins (US $ 1.055.151.000,00). Em seguida, aparecem o primeiro secretário da embaixada ucraniana no Vietnã, Peter Sergeevich, com 6.528 Bitcoins e, fechando o pódio, Urbansky Alexander Igorevich do Conselho Regional de Odessa, com 5.328 Bitcoins.

A Opendatabot destaca que não há legislação no país com relação às criptomoedas, o que significa que qualquer um pode declarar posse de criptoativos, sem precisar fornecer documentos que provem e que isso representa um risco de abuso financeiro, já que Bitcoins inexistentes declarados podem ser usados como justificativa para rendimentos ilícitos no futuro.

O levantamento da empresa ucraniana ratifica outras pesquisas, que mostram o crescimento pelo interesse em criptomoedas principalmente em regiões da Europa.

Um estudo da empresa Chainalysis, ooochamado Global Cryptocurrency Adoption Index, divulgado em setembro de 2020, apontou Ucrânia, Rússia e Venezuela como usuários de varejo mais ativos de criptomoedas.

Moeda Digital de Banco Central

A exemplo de outros países e União Europeia, que têm feito estudos para adoção de uma Moeda Digital de Banco Central (CBDC), o Ministério da Transformação Digital da Ucrânia assinou um acordo com a Stellar Development Foundation (SDF), em janeiro deste ano, para desenvolvimento de ecossistema de ativos digitais, que acompanhará a CBDC.