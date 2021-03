Adoção de BTC pela Tesla é bem recebida por empresários

Nesta quarta-feira, 24, Elon Musk, CEO da Tesla anunciou que agora é possível comprar carros da Tesla com Bitcoin. Além disso Musk destacou que a empresa não venderá os bitcoins que os clientes usarem para comprar os veículos da empresa destacando que o criptoativo será usado como reserva de valor.

Tesla começa a aceitar pagamentos em Bitcoin

A notícia foi bem recebida pela comunidade brasileira de Bitcoin e em especial pelos empresários brasileiros do setor que afirmaram ao DCI que a chancela da Tesla crava as principais características do BTC: meio de pagamento e ativo de hedge.

Para Rocelo Lopes, CEO do Grupo Stratum, Musk, na verdade, está trocando algo que perde valor por um ativo que vem se valorizando ao longo dos anos.

“Acho que a atitude da Tesla de receber Bitcoins dos usuários para que queira comprar um carro da Tesla é algo fenomenal, sensacional, onde ele está trocando um ativo que desvaloriza todos os dias, que só tem desvalorização”, disse.

Segundo o empresário o Bitcoin não perde valor quando é retirado da exchange, enquanto os carros da Tesla perdem valorno instante em que deixam a concessionária.

“A partir do momento que se tira um carro da concessionária, ele já começa a desvalorizar. Diferentemente do Bitcoin. Quando você compra o Bitcoin e o tira da exchange, ele está valorizando e se você vir a valorização do Bitcoin de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, é surpreendente”, afirmou.

Lopes também acredita que o exemplo de Musk deverá ser seguido por outros empresários em todo o mundo.

“Será um precedente no mercado e a Tesla, fazendo isso, pode ter certeza de que outros vão passar a fazer isso, talvez não executar tudo, mas executar parcialmente, fazer uma reserva de valor em criptomoeda em vez de fazer uma reserva de valor em dólar. E a partir do momento que você está fazendo uma reserva de valor em um ativo que só sobe, só cresce, a tendência é você ter uma lucratividade muito maior”, pontua

Tesla e Bitcoin

O CEO da exchange Mercado Bitcoin também destacou a importância da notícia e afirmou que Musk ajudou a divulgar a maturidade do Bitcoin e de todo o ecossistema das criptomoedas.

“A gente percebe muito mais maturidade na aplicação da tecnologia, ao invés de apenas expectativa. Essa decisão do Elon Musk mostra que hoje já temos um ecossistema muito mais consistente e maduro”, disse.

Já o CEO da empresa Brasil Bitcoin, Marco Castellari, disse ao DCI que o anúncio reforça o BTC como reserva de valor e o fato deve impulsionar uma nova tendência de valorização no médio e longo prazo.

“Como já previsto, a Tesla anunciou que agora está aceitando Bitcoin como forma de pagamento. E o mais interessante disso: eles não irão vender os Bitcoins, ou seja, o plano da Tesla é reter a maior quantidade de Bitcoins possíveis, pois eles sabem do potencial de valorização da criptomoeda. É apenas questão de tempo para outras big techs como Apple, Microsoft, Amazon, etc. aceitarem Bitcoin como forma de pagamento.”