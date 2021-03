Tesla começa a aceitar pagamentos em Bitcoin

Elon Musk, CEO da Tesla e um dos homens mais ricos do mundo, anunciou, nesta quarta-feira, 24, por meio de sua conta pessoal no Twitter, que agora é possível comprar carros da Tesla com Bitcoin.

Tesla e o Bitcoin

“You can now buy a Tesla with Bitcoin” (Você agora pode comprar um Tesla com Bitcoin) diz a mensagem, seguida de outra que completa “A Tesla está usando apenas software interno e de código aberto e opera nódulos de Bitcoin diretamente. O Bitcoin pago à Tesla será retido como Bitcoin, não convertido em moeda fiduciária”.

O anuncio de Musk ajudou o preço do Bitcoin a subir em torno de 4% no dia e, no momento da escrita, o Bitcoin vem sendo negociado a R$ 317 mil, alta de R$ 10 mil no dia, segundo dados da exchange Mercado Bitcoin.

Pagamento ainda só nos EUA

A Tesla já havia demonstrado intenção de passar a aceitar Bitcoin na venda de produtos, no início de fevereiro, quando comprou US $ 1,5 bilhão em ativos digitais. Movimento que também ajudou a criptomoeda a ter uma alta valorização no período.

Com a ação, a Tesla se junta a uma rede global de operadoras peer-to-peer que hospedam e sincronizam o blockchain Bitcoin.

Por enquanto, a opção de comprar um Tesla com a criptomoeda está disponível apenas a clientes nos Estados Unidos que, ao acessarem o site da empresa a partir de um endereço IP localizado localmente, encontrarão uma nova opção para pagamento em Bitcoin adicionado às opções de checkout.

A novidade pode estar sendo refletindo no mercado de criptomoedas, já que, nesta manhã, o Bitcoin registrou valorização de quase 3%. A empresa também informou que a única criptomoeda aceita nas transações é o Bitcoin

“Você não pode fazer compras conosco usando qualquer outro ativo digital, incluindo produtos de fork do Bitcoin, como Bitcoin Cash e Bitcoin SV. Nossa carteira digital Bitcoin não está configurada para detectar ou receber ativos digitais que não sejam Bitcoin”, declaram os termos.

Analistas avaliam que a insistência de Elon Musk em aceitar Bitcoin sem convertê-lo em moeda fiduciária sugere que a criptomoeda não está sendo utilizada apenas como meio de transação, mas também como ferramenta de investimento.