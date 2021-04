A popularização dos NFTs (tokens não fungíveis) tem crescido entre investidores e artistas. No Brasil, a mais nova personalidade a cair na ‘mania’ dos tokens construídos em Ethereum é o músico André Abujamra.

“Vou abrir uma gravadora para lançamentos em NFT (…) É como começar uma vida nova em um planeta nunca visitado. Vai mudar o prumo do universo”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo.

Abujamra conta que, em parceria com o artista plástico Uno de Oliveira, já fez as primeiras vendas, como Coélhek, obra ilustrada animada que retrata um jovem de uma comunidade do Rio de Janeiro com um coração pulsante e foi adquirida por uma colecionadora canadense por valor estimado de US $ 3,2 mil em ethereum, a criptomoeda utilizada nos leilões de NFTs.

O artista contou também que pretende lançar uma música em NFT e inovar ainda mais ao vender em partes a composição, que deve ter em torno de cinco minutos.

“Penso em vendê-la separada, de 3 em 3 segundos, a um preço equivalente a R$ 5 cada partícula”.

A cantora Urias também anunciou uma colaboração artística com Uno, para o lançamento de três obras com edições limitadas e uma edição única com imagem e música de Urias e arte de Uno.

O que é um ativo digital e para que serve?

Brasileiros aderem ao NFT

Já a cantora Pablo Vittar também chegou a comentar em seu Twitter, na segunda-feira, 29, que em breve anunciaria projetos em NFT.

Em uma live com Abujamra, anunciada para o próximo dia 8, às 15h30, a Tratore, considerada a maior distribuidora digital de música independente do Brasil, vai falar sobre o assunto.

Maurício Bussab, executivo da distribuidora, disse não acreditar que o NFT possa substituir o streaming.

“O que compra alguém que está comprando uma música ali? No momento da compra, nada. Você só ganha o direito de contar vantagem”, avalia.

Ele aponta ainda que as redes blockchain podem se tornar realmente importantes para o mercado.

“Isso traz de volta o conceito de originalidade e fornece algo que pode ser usado sim pelo mercado da música: a remuneração dos artistas sem intermediários e de forma segura e inviolável, enviando os pagamentos imediatamente, no momento das vendas”.

A iniciativa de lançar produtos em NFT, embora bastante atrativa para artistas de todas as esferas, pode não ser bem vista pelos fãs, principalmente quando se tratar daqueles que tenham histórico de engajamento em questões de sustentabilidade. Isso porque os críticos alegam que manter o funcionamento da rede blockchain de NFT demanda um gasto alto de energia elétrica e grande liberação de CO2.

A banda Gorillaz, composta por personagens animados, ao anunciar lançamentos em NFT, se tornou, talvez, a primeira a sofrer forte reação negativa dos fãs, o que resultou em uma petição online para pedir que a banda desista da empreitada.