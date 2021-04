B3 vai negociar ETF de criptomoedas a partir de 22 de abril

Depois de anunciar o lançamento do primeiro ETF de criptomoedas do Brasil, no dia 17 de março, a Hashdex Gestora de Recursos e o Banco Genial S.A. confirmaram para o dia 22 de abril a estreia na B3.

A oferta para o primeiro Exchange-Traded Fund (fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e também conta com parceria do Banco Itaú e do banco de investimentos BTG Pactual.

Ele será negociado na bolsa com o nome de Hashdex Nasdaq Crypto Index, com o ticker HASH11, replicando o Nasdaq Cripto Index (NCI), índice composto por seis criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash e Chainlink), rebalanceado a cada três meses, e que foi desenvolvido em parceria pela Nasdaq e pela Hashdex. Mais informações detalhadas sobre o índice podem ser encontradas no site oficial.

“Oferta terá como público-alvo investidores em geral. As cotas serão registradas na B3 para fins de depósito eletrônico, distribuição, liquidação financeira e negociação no mercado secundário sob o ticker `HASH11`”, destacou a Hashdex, informando também que o objetivo do ETF será o de “buscar retorno de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance em reais do NCI”.

Os pedidos de subscrição de cotas já estão disponíveis e podem ser feitos até o dia 16 de abril. Apenas agentes autorizados podem fazer o pedido, em nome próprio, ou por conta e ordem de clientes.

O prazo para adesão de corretoras interessadas como agentes autorizados do ETF vai até 9 de abril, com a operação sendo liquidada no dia 19 deste mês.

Primeiro ETF 100% Bitcoin

Em breve, a B3 deve contar também com o primeiro ETF 100% de Bitcoin. Gerido pela holding QR Capital por meio da QR Asset Management, com o ticker QBTC11, o fundo de investimento vai replicar o preço médio do Bitcoin das principais corretoras de criptomoedas reguladas no mundo.

O índice será fornecido pela CF Benchmarks, o mesmo usado pelos contratos futuros da Bolsa de Mercadorias de Chicago (Chicago Mercantile Exchange – CME).