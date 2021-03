“A principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin, iniciou a manhã desta terça-feira, 30, mantendo a alta do dia anterior com uma leva valorização de 1%, porém, ao longo do dia o criptoativo chegou a registrar uma valorização de 4% muito perto de atingir novamente US$ 60 mil (R$ 341 mil).

Contudo, ao longo do dia o movimento de alta foi perdendo força mas se manteve verde mas praticamente eliminando os ganhos e voltando a casa do 1%.

PayPal

Os últimos meses, a entrada de investidores institucionais como o Paypal e a Tesla movimentam o mercado e trazem mais confiança aos investidores.

“Semana passada tivemos a Tesla passando a aceitar pagamentos via bitcoin, agora temos mais uma gigante entrando no jogo que é o PayPal. A Visa também anunciou que já começou a aceitar pagamentos com stablecoin USDC. O mercado não pode mais ignorar o sucesso das criptomoedas, e as grandes empresas já perceberam isso. Não é mais questão de se irão usar, mas sim de quando irão começar a disponibilizar esse meio de pagamento. Quem chegar mais cedo, com certeza vai sair na frente”, comenta Ney Pimenta, CEO da BitPreço;

Embora o criptoativo tenha registrado uma máxima diária acima de R$ 340 mil seu preço fechou o dia em R$ 338 mil, US$ 58.840

Os dados são da exchange Mercado Bitcoin e do portal Coinmarketcap.

O que é Bitcoin e para o que serve

O Bitcoin é uma moeda digital que funciona de forma independente, sem uma entidade central. Uma das tecnologias por trás do Bitcoin é o blockchain, banco de dados distribuído nos computadores que participam da rede. Como o sistema é descentralizado e não é controlado por ninguém, não há como censurar ou reverter transações, ao contrário do sistema financeiro tradicional.

Assim como qualquer outro ativo, incluindo ouro, ações de empresa, ou imóveis, o Bitcoim tem seu valor ditado exclusivamente pela oferta e demanda do mercado. Dessa maneira, é impossível prever como estará esse equilíbrio ao longo do tempo.

Ao contrário do mercado de renda fixa, onde há uma previsibilidade de retornos, nas moedas, commodities, e renda variável, a flutuação da cotação é livre. Isso significa que a expectativa de valorização depende do número de interessados, ou seja, a adoção do Bitcoin como reserva financeira, ou meio de transação.

Nesse sentido, existem diversas teorias que ditam o potencial de valor das criptomoedas. Algumas falam que a escassez, medida pela quantidade anual emitida frente ao estoque disponível é que determina o valor justo. Enquanto isso, há quem diga que o custo de mineração deve servir como base para a precificação.

Uma das dúvidas mais comuns dos investidores iniciantes nesse mercado é como transformar novamente o Bitcoin em reais, de forma a sacar para a conta bancária. Primeiro, é importante lembrar que nas criptomoedas os usuários são livres para negociar entre si.

Buscando reduzir riscos, surgiu a figura das exchanges, que funcionam de maneira semelhante às corretoras tradicionais. Ou seja, asseguram que comprador e vendedor recebam o que foi combinado.

Para evitar golpes e riscos ao comprar Bitcoin, deve-se ter cuidado ao escolher a exchange para compra e venda de Bitcoin.

No Brasil, a ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, reúne as principais exchanges do setor no país: Mercado Bitcoin, Foxbit, Novadax e BitBlue, todas em conformidade com as leis e regulamentos do país.

Quanto vale o bitcoin

O Bitcoin inaugurou uma nova era na economia global, trazendo um novo paradigma tecnológico que vários empreendedores e desenvolvedores utilizaram e utilizam para criar projetos e modelos de negócio envolvendo a tecnologia na qual as criptomoedas são baseadas: o blockchain.

Esses projetos são chamados de altcoins, em referência ao fato de serem moedas “alternativas”. Todas as moedas que não são o bitcoin são chamadas de altcoins.

Até hoje, mais de 5 mil altcoins já foram lançadas, com os mais variados objetivos e tecnologias aplicadas.

Criptomoedas mais conhecidas