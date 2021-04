A alta valorização do Bitcoin, que se aproximou novamente dos US $ 60 mil, na terça-feira, 30, além da credibilidade que a criptomoeda vem ganhando com o aporte de grandes empresas, como a Tesla, que passou a aceitar Bitcoin como pagamentos nos Estados Unidos, e os recentes anúncios de operadores financeiros como Visa e PayPal, com projetos para disponibilização de transações com o ativo em suas plataformas, pode estar indicando uma outra mudança no mercado e levando o Bitcoin a superar o ouro como investimento seguro.

Na terça, o preço do Bitcoin em relação ao ouro, que fechou abaixo de US $ 1,7 mil, atingiu 34,94 onças, se aproximando do pico de 35,35 onças registrado no dia 13 do mês, quando chegou a superar a barreira dos US $ 61,7 mil.

A valorização demonstra uma tendência, com o valor do Bitcoin em relação ao ouro tendo dobrado neste ano e crescido quase sete vezes desde outubro do ano passado.

Bitcoin rivaliza com o ouro

Também é importante apontar que essa diferença se deve à valorização crescente e acelerada do Bitcoin, que, em 2020, chegou a 265%, ante os 22% do ouro, que teve um grande ano, alcançando novas máximas em todas as principais moedas antes de chegar a US $ 2 mil por dólar americano pela primeira vez.

Especialistas avaliam também que o pacote de estímulo econômico de US $ 1,7 trilhão do presidente Joe Biden pode elevar os investimentos em ouro e em Bitcoin, diante do receio de uma possível inflação e queda no valor do dólar.

O analista Mike McGlone da Bloomberg chegou a comentar em seu Twitter, no início deste mês, que ““o ouro sempre terá um lugar nas coleções de joias e moedas, mas a maioria dos indicadores aponta para um ritmo acelerado do Bitcoin substituindo o metal como reserva de valor nas carteiras dos investidores”.

Em dezembro de 2020, estrategistas da JPMorgan, que costuma ser cautelosa e crítica ao Bitcoin, reconheceu que “a adoção do Bitcoin por investidores institucionais apenas começou, enquanto para o ouro sua adoção está muito avançada”, acrescentando que, “se essa tese de médio e longo prazo se mostrar correta, o preço do ouro sofrerá uma reviravolta estrutural nos próximos anos”.