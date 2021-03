Criptomoeda Chiliz anuncia abertura de escritório no Brasil

A Chiliz (CHZ), criptomoeda da plataforma de mesmo nome e voltada à tokenização do mercado esportivo, abrirá escritório em São Paulo. A informação foi divulgada, na quarta-feira, 17, pelo CEO da empresa, Alexandre Dreyfus. O executivo fez uma enquete no Twitter, perguntando aos seguidores onde eles achavam que seria aberto o novo escritório e oferecendo todas as alternativas de resposta como “São Paulo”.

Criptomoeda Chiliz

Em janeiro deste ano, o CEO já havia dito que abrir um escritório no país era prioridade, com o objetivo de ampliar a atuação no mercado nacional e também na América Latina.

“Nossa próxima Turquia será o Brasil e a América Latina. Isso significa que vamos investir alguns milhões de dólares na área. Vimos recentemente que a região tem um apetite significativo pelo Socios.com e pelo ecossistema da Chiliz. Então vamos com tudo para expandir de forma significativa no Brasil e na LATAM”, comentou.

Crescimento com parcerias

A Chiliz chegou ao Brasil pela exchange Mercado Bitcoin. A criptomoeda vem chamando a atenção dos investidores devido a suas parcerias com grandes times de futebol do mundo inteiro, entre alguns o Real Madrid e Barcelona.

Recentemente, também a criptomoeda superou o Bitcoin em valorização . O preço da Chiliz chegou a subir 1500%, ao sair de R$ 0,31 no dia 1º de março e chegar a R$ 4,96 no dia 13, segundo dados do Mercado Bitcoin.

Apesar de uma queda após o pico, fechou em R$ 3,59, na quinta-feira, 19, sustentando uma valorização de mais de 1000%.

Chiliz é um Fan Token, um criptoativo de clubes de futebol parceiros da Socios.com, como o Paris Saint-German (PSG) de Neymar, o Juventus (JUV) de Cristiano Ronaldo, entre outros, e negociado no Brasil pela Mercado Bitcoin (e mais recentemente pela Binance).

Quem adquire os tokens pode participar de ações promovidas pelo time, como enquetes, descontos em produtos, entre outros.

“A característica principal de um utility token, ou token de utilidade, (como o Fan Token) é a ausência de promessa de valorização ou de manutenção de seu valor em mercados. A lógica funciona de maneira similar a itens colecionáveis, no qual os entusiastas são livres para oferecer produtos e serviços em troca desse material”, destaca o Mercado Bitcoin.

Sobre a valorização do criptoativo a exchange explica que ela pode ser ainda maior no futuro e irá ocorrer com o crescimento do ecossistema, ou seja, a oferta de promoções, votações e conteúdo exclusivo das equipes. “Desta forma, aumenta o potencial de utilização e consequente percepção de valor do token”, finaliza.