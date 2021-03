Empresa da criptomoeda brasileira WiBX promove inovações

Responsável pela WiBX, primeiro utility token nacional negociado na exchange Mercado Bitcoin, a startup Wiboo promove um reposicionamento de marca no mercado digital brasileiro.

Segundo informações compartilhadas com o DCI, agora, a empresa atua como uma plataforma de engajamento, com produtos e soluções para os segmentos B2C (consumidor final) e B2B (empresas).

O objetivo é separar o nome da empresa de seus produtos e da moeda digital. Dessa forma, abre-se uma oportunidade para reforçar o posicionamento de suas soluções destinadas ao varejo, como a plataforma de marketing digital, a partir do utility token. Além disso, o momento acompanha o lançamento da nova marca e logotipo.

“Com a medida, a missão da Wiboo é democratizar o acesso das pessoas às ferramentas de engajamento e das empresas à ferramenta de marketing digital. Assim, é possível estimular a participação direta do usuário na promoção de marcas e produtos, eliminando intermediários na relação marca-consumidor”, destacou a empresa.

WiBX – Wiboo e inovações no mercado

A atuação da Wiboo tem duas frentes. A plataforma de marketing destinada às empresas aproxima as marcas de seus clientes para divulgar produtos e serviços. Já a plataforma de benefícios é destinada aos consumidores, que têm acesso a vantagens, produtos e serviços por meio de seu engajamento.

A criptomoeda WiBX seguirá como principal solução da Wiboo e combustível dos demais produtos. O reposicionamento inclui o lançamento dos aplicativos Wiboo Business (para as empresas) e Wiboo App (consumidores).

Nos próximos meses, haverá o lançamento do Wiboo Go, plataforma gamificada destinada ao varejo. As mudanças ainda incluem a comunicação no site e nas redes sociais e a geração de conteúdo para auxiliar na compreensão sobre o tema.

“Há um reposicionamento de mercado, mas a estratégia continua a mesma. Viemos para inovar o varejo e a economia real de forma simples, mas com muito resultado”, explica Cássio Rosas, head de marketing e estratégia da Wiboo.