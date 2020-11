O marketing de influência é considerado uma das tendências atuais da internet. Mas como ele pode ajudar a sua empresa a conseguir mais clientes e aumentar as vendas? Conheça nessa matéria os benefícios desse tipo de estratégia do marketing digital.

Estamos vivendo uma era de indivíduos conectados e que buscam informações sobre produtos e serviços através da internet. Além disso, existem muitos produtores de conteúdo que falam sobre temas variados e tem o poder de influenciar as pessoas. E é sobre a importância desses influenciadores que falaremos aqui.

O que é o marketing de influência?

O marketing de influência é uma estratégia do marketing digital que envolve a divulgação de produtos de uma marca através de um influenciador digital. Geralmente esse produtor de conteúdo possui um perfil com uma quantidade significativa de seguidores e tem um forte poder de persuasão.

Eles geram confiança e um sentimento de identificação e proximidade na sua audiência. Além disso, a opinião dos influencers sobre determinada marca é um divisor de águas no momento da tomada de decisão do cliente.

Sem dúvidas, esse método tem sido bastante eficiente, pois gera valor para a marca, melhora a sua reputação e traz mais autoridade. Por esse motivo, muitas empresas têm atuado de forma conjunta com essas peças chaves do marketing de influência.

Ademais, o principal objetivo das marcas é gerar uma parceria com essas pessoas, para que sua divulgação tenha um alcance maior. Porém, vale salientar que os públicos da empresa e do influenciador digital devem ser os mesmos, para que a estratégia tenha sucesso. Aliás, escolha trabalhar com produtores de conteúdo relevantes no seu nicho de atuação.

Através do marketing de influência é possível definir também ações de venda para o público certo e fiel. O ideal é que aconteça essa identificação que mencionamos, para que as pessoas sintam-se motivadas a comprar.

E quem são os influenciadores digitais?

Os influencers são pessoas engajadas e presentes nas redes sociais. Elas falam para um grande número de seguidores e por isso são consideradas formadoras de opinião.

Existem influenciadores de diversos segmentos, como humor, moda, vida saudável, empreendedorismo, entre outros temas. A sua opinião é muito importante para muitas pessoas, por isso os influenciadores são tão relevantes.

Vale mencionar também sobre o aumento da busca por micro influenciadores. Além dos anúncios promovidos por esses usuários serem mais baratos, eles inspiram mais confiança por serem pessoas comuns. Ou seja, eles possuem mais credibilidade do que os nomes mais conhecidos.

Por que sua empresa deve investir em marketing de influência?

Agora que você já conhece um pouco sobre a estratégia do marketing de influência, descubra porque deve inseri-la na sua empresa.

Resultados expressivos

Trabalhar com influenciadores digitais é uma das estratégias mais inteligentes dos dias atuais. Além de melhorar a imagem da marca, ainda atrai clientes reais e qualificados, que poderão se tornar compradores fiéis.

A imagem da marca é potencializada

Sua marca precisa de um maior alcance e melhorar a reputação? Então invista no marketing de influência. Você irá potencializar o seu posicionamento e aumentar o seu reconhecimento diante do público.

Alcança o público ideal

Ao desenvolver estratégias de marketing de influência, você vai conseguir impactar o seu público-alvo. Assim, será possível criar mecanismos para retê-lo e fidelizá-lo.

Maior acessibilidade

Não será preciso ter um orçamento alto para investir em marketing de influência. Então, você mesmo pode entrar em contato com um influenciador ou micro influenciador para atuar na sua empresa. Basta encontrar um nome que tenha relação com a sua empresa e que se encaixe no seu orçamento.

Aumenta a confiança e influencia na decisão de compra

A maioria das pessoas utilizam a internet na hora de conhecer ou decidir se levam para casa um produto. Geralmente elas verificam a opinião de outras pessoas comuns ou de influenciadores digitais que tiveram alguma experiência com a empresa. Por isso, o marketing de influência gera uma confiança maior e influencia na decisão de compra.

Enriquece a sua estratégia

Ao atuar com influenciadores digitais, você irá enriquecer o seu conteúdo e ser vista como uma empresa mais moderna pelo seu público. Certamente o influencer fará o dever de casa para tornar o seu negócio o mais interessante possível.

Por isso, é muito importante que você alinhe com ele quais assuntos serão abordados. Mas deixe-o ser espontâneo, original e trabalhar de forma autêntica, senão os seus clientes vão reconhecer que algo está sendo forçado.

Diversifique os formatos através do marketing de influência

Através do marketing de influência é possível trabalhar com diversos formatos: parcerias, publipost e campanhas. Por isso, verifique quais delas se encaixam no seu objetivo e orçamento.

Quer inserir o marketing de influência na sua estratégia para melhorar o alcance da sua marca? Então siga todas as dicas que demos nessa matéria.