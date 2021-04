Equipe da NBA pagará seus jogadores com Bitcoin

O Sacramento Kings, 15º time mais valioso da NBA segundo levantamento da Forbes, deve se tornar a primeira grande franquia esportiva a oferecer a opção de pagamento em Bitcoin para jogadores e funcionários.

A informação foi divulgada pelo presidente da equipe, Vivek Ranadivé, na segunda-feira, 5, e, segundo apuração do CoinDesk, o anúncio oficial estaria agendado para o final desta semana.

A novidade também foi noticiada pela Forbes, que destacou que a informação foi dada no Twitter por Neil Jacobs, conhecido no Clubhouse como moderador regular do Café Bitcoin. Segundo ele, Ranadivé disse na sala Draper and Friends no Clubhouse, criada por Tim Draper e Bruce Fenton, dois conhecidos investidores de Bitcoin: “Vou anunciar nos próximos dias que vou oferecer a todos na organização Kings, eles podem receber o quanto de seu salário em Bitcoin quiserem, incluindo os jogadores”.

Ainda não está claro como será feito o pagamento, mas os detalhes devem ser confirmados no final de semana, quando Ranadivé disse que fará o comunicado oficial.

Pagamentos em Bitcoin

O anúncio também reafirma a intenção do Sacramento Kings de ser um dos times mais avançados nos esportes profissionais. A equipe aceita desde 2014 pagamentos em Bitcoin por mercadorias em sua loja, desde ingressos e até cachorros-quentes.

Na época, Ranadivé disse que o objetivo era usar a franquia esportiva como uma rede social para expandir a tecnologia e aceitar Bitcoin era um passo para que os fãs pudessem “deixar as carteiras em casa”, o que lhe pareceu uma boa ideia depois que os próprios filhos lhe perguntaram por que o Kings não aceitava a criptomoeda.

Já em 2019, a equipe californiana de basquete também foi a primeira da National Basketball Association a desenvolver um token criptográfico para recompensar aos fãs, o Kings Token.

Atualmente na 12ª classificação na Conferência Oeste da NBA, o Sacramento Kings foi avaliado pela Forbes em US $ 1.775 bilhão, em fevereiro deste ano.