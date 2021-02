Quem não pode receber sacramentalmente o corpo do Senhor, pode recebê-lo espiritualmente com atos de fé viva e fervorosa caridade e com muito grande desejo de se unir a esse bem supremo. Aprenda a oração de comunhão espiritual pare receber o fruto deste divino sacramento.

O que é comunhão espiritual?

Por comunhão espiritual entendemos a oração pela qual os fiéis expressam o desejo de se unir a Cristo e receber Jesus-Eucaristia , mesmo sem tomar materialmente a Comunhão sacramental, ou seja, a Eucaristia em verdadeiro Corpo e verdadeiro Sangue de Cristo, na hóstia.

Ou seja, a comunhão espiritual é o seu desejo de receber a comunhão quando está impedido de fazê-lo, como no caso do pecado mortal, ainda não tendo recebido sua primeira comunhão ou apagando missas.

Esta comunhão não se faz externamente, como a comunhão sacramental, mas espiritualmente, isto é, internamente e mentalmente, sem nenhum ato material ou corporal: espiritualmente, isto é, sobrenatural e divinamente.

É também chamada de comunhão interior, comunhão de coração, comunhão invisível e mística; porque nos une a Jesus de maneira misteriosa e oculta, sem nenhum sinal visível como na comunhão sacramental. Chama-se finalmente comunhão virtual, porque tem a virtude de nos fazer participar dos frutos da Eucaristia

Oração de comunhão espiritual

Meu Jesus, creio que estás no Santíssimo Sacramento.

Amo-te acima de todas as coisas e desejo-te na minha alma.

Visto que não posso recebê-lo sacramentalmente agora,

pelo menos entre espiritualmente em meu coração.

Como já vim, abraço-te e uno-me a todos vós;

não permita que eu jamais me separe de você.

Oração completa

Aos seus pés, oh meu Jesus,

Eu me curvo e ofereço arrependimento

do meu coração contrito

que afunda em seu nada

e em sua sagrada presença.

Eu te adoro no sacramento

do seu amor,

Eu desejo recebê-lo na pobre morada

que te oferece meu coração.

À espera da felicidade

da comunhão sacramental,

Eu quero possuir você em espírito.

Venha para mim, meu Jesus,

que eu venho para você.

Que seu amor

inflamar todo o meu ser,

para a vida e para a morte.

Eu acredito em Você, espero em Você, eu te amo.

Que assim seja. Amém.