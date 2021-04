Ethereum vale 250% mais que Bitcoin, diz empreendedor

Raoul Pal, cofundador e CEO da Real Vision, canal virtual sobre o mercado financeiro, abriu uma discussão polêmica na quarta-feira, 7, quando afirmou que o ether (ETH), criptomoeda da blockchain Ethereum, superou o Bitcoin em 250% desde sua criação, em 2015.

Acompanhando a postagem, Pal divulgou um gráfico da Bittrex da TradingView, que mostra que o ETH começou a ser negociado com um valor aproximado de 0,006 BTC no seu lançamento, em agosto de 2015, enquanto atualmente está em 0,0359 BTC.

A postagem gerou polêmica no Twitter. O holandês Arthur Van Pelt, cofundador da Dragon Industries e conhecido por se dedicar a desmentir Craig Wright, que diz ser o criador do Bitcoin, discordou, dizendo que depois da euforia inicial ser superada, desde 2017 o ether caiu 77% e está em declínio de longo prazo. “Fatos frios e concretos”, argumentou.

Raoul não recuou e contra-argumentou: “Desde que esse ciclo de redução pela metade começou, ele aumentou mais de 100%. Fatos frios e concretos”.

O estrategista de fundos e analista da Willy Woo, Brad Mills, também se manifestou, alegando que a lógica da análise é falha por não oferecer uma comparação entre as criptomoedas desde a respectiva criação de cada uma.

Mills sugeriu, seguindo o argumento de Pelt, que a alta de preços do ether foi registrada apenas no ciclo inicial depois da criação e que a criptomoeda tem pouco potencial para valorização. Segundo ele, o primeiro ciclo de quatro anos de qualquer moeda é sua maior escalada.

“Melhor aproveitar as vantagens do BTC agora que estamos em 2021 com mercados de derivativos extremamente líquidos e bem desenvolvidos”, afirmou ele, ao acrescentar que o ETH provavelmente vai apenas oscilar em torno do valor do Bitcoin.

Aposta

A análise de Pal também tem um motivo inusitado. Em novembro do ano passado, ele e o podcaster do What Did Bitcoin, Peter McCormack, fizeram uma aposta. O CEO da Real Vision afirmou que o ETH chegaria mais perto do preço do Bitcoin depois de um ano, enquanto que o podcaster disse que o BTC iria se afastar do ETH.

Quem perder a aposta terá de levar o vencedor para um drinque em Londres ou nas Ilhas Cayman.

Raoul termina sua thread no Twitter marcando o rival com uma provocação: “Devo começar a reservar minhas passagens aéreas?”.

McCormack respondeu com “Paciência, jovem gafanhoto”, e a conversa em tom de brincadeira continuou, com Pal dizendo que eles estarão muito entediados um com o outro em novembro, seguido de risos.