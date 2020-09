Como ganhar Bitcoins sem gastar dinheiro de forma simples

O Bitcoin é a criptomoeda mais valiosa e desejada, ultrapassando R$ 1 trilhão em valor de mercado. No entanto, existem maneiras de se ganhar Bitcoins, ou ao menos frações deste, sem precisar comprar nas corretoras, conhecidas como exchanges. No Brasil, a líder em volume e número de usuários é a Mercado Bitcoin, que, aliás conta com diversos criptoativos para negociação.

Para quem busca juntar criptomoedas sem gastar dinheiro, existem sites e aplicativos (apps) que permitem a você acumular criptomoedas realizando tarefas. Estas estão divididas nas mais diversas áreas, além da atividade em redes sociais, inclusive testando jogos.

Como ganhar Bitcoins sem gastar?

Antes de mais nada, todo cuidado é pouco. Existem dezenas de golpes afirmando que é possível duplicar as suas criptomoedas, seja através de serviços de arbitragem, trade, ou boa vontade do Elon Musk – ou qualquer outro milionário. Fuja dessas promessas!

Todo o investimento em criptomoedas, assim como ações, ouro, e Dólar, é de renda variável, portanto, não é possível obter rentabilidades positivas sem risco de perdas. No entanto, existem maneiras de ganhar frações de Bitcoin realizando pequenos trabalhos pela internet.

De fato, quanto mais complexo for o trabalho, maior será o rendimento. No segmento de freelancer (trabalho independente) destacam-se os designers gráficos, programadores, editores de vídeo, analistas financeiros, tradutores, além dos especialistas em marketing.

Há espaço, entretanto, para tarefas remuneradas que não exigem conhecimento técnico ou experiência. Deste modo, é possível ganhar Bitcoins compartilhando conteúdo em redes sociais, testando jogos online, e até mesmo respondendo a questionários.

Empregos e serviços de Freelancer

Freelancer significa trabalhar de forma independente, usualmente no formato temporário. Nesse sentido existem alguns sites famosos que atuam nessa intermediação. No entanto, estes não realizam pagamento diretamente em criptomoedas. São eles: fiverr.com, freelaweb.com.br, freelancer.com, 99freelas.com.br e upwork.com

Deste modo, é possível realizar o trabalho nas plataformas tradicionais, e posteriormente converter o valor para Bitcoin através de uma exchange. Entretanto, há quem prefira receber o pagamento diretamente em criptomoedas, portanto há plataformas específicas para tal.

Cryptogrind.com

Plataforma simples onde as pessoas e empresas postam ofertas de pequenos trabalhos com pagamento em Bitcoin. As tarefas, portanto, se concentram nas áreas de webdesign e programação, porém existem alguns casos em áreas distintas.

Ganhar Bitcoins nas redes sociais

Existe um ditado célebre sobre redes sociais que basicamente diz que nós somos o produto. O uso do Instagram e Linkedin pode ser gratuito, mas tudo que você compartilha, dá like, ou clica, é rentável para a empresa.

Foi pensando nisto que foram lançados alguns serviços para remunerar os usuários. Deste modo, o pagamento é realizado pelas empresas interessadas em ter o seu conteúdo divulgado.

Abaixo temos alguns exemplos deste método para receber pagamentos em Bitcoin realizando pequenas tarefas online.

Coinbucks.io

Já imaginou ganhar frações de Bitcoin por instalar apps e jogos no celular, ou respondendo perguntas? Esta é a proposta do Coinbucks, que conta com versões Android e iOS.

Cocoricos.io

Cocoricos é uma plataforma que remunera usuários por seguir empresas em redes sociais, entrar em grupos de Telegram, ou dar likes em vídeos. A maior parte das ofertas é paga em diferentes criptoativos (tokens), porém em alguns casos é possível converter para Bitcoin.

Dá para ganhar Bitcoins minerando?

Não. A mineração consome uma grande quantidade de energia elétrica, portanto só é rentável em regiões com baixo custo de eletricidade. Além disso, no caso específico de Bitcoin a competição é muito alta, exigindo máquinas específicas, e caras, para esta função.

De qualquer modo, caso você tenha um baixo custo de energia, é possível minerar utilizando um computador ou notebook comum. Existem aplicativos que fazem tudo de forma automática, dentre os quais destaca-se o HoneyMiner, que possui versões para Windows e Mac.

É importante lembrar que o uso de placas de vídeo na mineração pode acarretar num gasto de energia elétrica mais alto que a sua remuneração. Por este motivo, não recomendo esta atividade para consumidores na tarifa residencial.

