‘Há investimentos melhores que o Bitcoin’, diz executivo do Citibank

David Bailin, diretor administrativo e chefe de investimentos (CIO) do Citi Private Bank, subsidiária do Citigroup dedicada a atender clientes com muito dinheiro, comentou, em entrevista ao Yahoo Finance, que o Bitcoin terá um bom desempenho devido ao nível de interesse dos investidores, mas que isso o assusta em algumas questões fundamentais e vê melhores oportunidades de investimento.

Segundo o executivo, o Citi Private Bank e o Citi Global Wealth estão bastante focados em oferecer oportunidades de investimento, sendo que o primeiro representa 85% ou mais da participação total em uma carteira tradicional e está focado em “investimento fundamental”.

Já o Citi Global Wealth, organização que unificou as equipes de gestão de patrimônio do Global Consumer Banking (GCB) e do Institutional Clients Group (ICG), é onde os clientes podem escolher contar com Bitcoin.

O executivo diz que está procurando maneiras de oferecer a seus clientes oportunidades em Bitcoin, incluindo um “swap de retorno total”, que pemitiriar aos clientes “investir na valorização do preço da moeda digital real”.

Bitcoin não é o melhor investimento

O especialista em fortunas do Citibank acrescentou que vê melhores oportunidades para os clientes do Citi em “tendências incontroláveis”, como big data, tecnologia de satélite, energia solar, entre outros.

“Esses tipos de ‘tendências gigantescas e incontroláveis’, como as chamamos, são oportunidades de investimento realmente maravilhosas, que provavelmente são no longo prazo, ou, na minha opinião, definitivamente no longo prazo, muito melhores do que o Bitcoin”, disse.

“Você pode identificá-los, você pode quantificá-los, você pode encontrar empresas que os estão engajando e você pode ver que o tamanho do mercado de que estamos falando é extraordinário”, completou Bailin.

No início deste mês, o Citigroup divulgou um relatório afirmando que o Bitcoin está em um ponto crítico e pode se tornar a moeda preferida para o comércio internacional.