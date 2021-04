A ascensão dos NFT (tokens não fungíveis) continua em ritmo acelerado. Depois de ter se popularizado entre artistas, inclusive com brasileiros se aventurando na novidade, e chegar a outros mercados, como no de checagem de fatos, e até com casais tokenizando a aliança de casamento, grandes marcas de luxo parecem próximas de investirem na inovação.

De acordo com uma publicação da Vogue Business de segunda-feira, 5, a famosa grife italiana Gucci confirmou que é apenas uma questão de tempo para que seja lançado um NFT. Outras marcas de luxo também estão perto de entrar nesse mercado.

“A questão é quem vai puxar o gatilho primeiro”, disse Marjorie Hernandez, fundadora da Lukso, uma plataforma de blockchain que trabalha com marcas de moda. “As marcas de luxo ficaram para trás na tendência do comércio eletrônico, então agora há mais disposição para experimentar novas tecnologias como o blockchain”, completou ela, que avalia que a capacidade dos NFTs de agregar valor deve aproximar a moda digital da moda real, no que deve ser o próximo passo na evolução das skins da moda digital.

Natalie Johnson, CEO da Neuno, plataforma de colecionáveis de moda, disse que trabalha atualmente com cinco casas de moda de luxo no lançamento de NFTs. Segundo ela, o objetivo é ser o guarda-roupa 3D universal que se conecta a tudo. “Por exemplo, imagine se alguém comprasse o icônico vestido J Lo Versace em nosso site”, afirmou ela, ao explicar que a plataforma só trabalha diretamente com marcas, garantindo a sua autenticidade.

A Neuno é baseada na blockchain Dapper Labs Flow, e a CEO disse que os clientes poderão comprar NFTs pagando direto com o cartão de crédito, sem a obrigatoriedade de possuírem criptomoeda para a transação.

Grandes marcas estão atrasadas

Enquanto grandes marcas de luxo já consagradas internacionalmente ainda avaliam como fazer parte do mercado de NFT, marcas menores já investiram de forma criativa na iniciativa e já vendem NFTs de moda em mercados como OpenSea, Nifty Gateway e KnowOrigin.

Um exemplo é a Clothia, loja online que está leiloando vestidos NFT, com a proposta de que o comprador receba a peça física da roupa, produzida com exclusividade e em uma única unidade, ao mesmo tempo em que compra o NFT.