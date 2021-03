A Dapper Labs, empresa responsável pela NBA Top Shot, plataforma de Tokens Não Fungíveis (NFT) da Liga Americana de Basquete, anunciou uma rodada de investimentos de US$ 305 milhões, nesta terça-feira, 30.

Em comunicado, a Dapper informa que a rodada conta com o apoio de astros como o ex-jogador Michael Jordan, tido como o maior jogador de basquete de todos os tempos, além de Kevin Durant, atualmente uma das estrelas do Brooklyn Nets, que se juntam à firma de investimento Coatue, um banco de 30 atletas e o rapper 2 Chainz.

A rodada de financiamento eleva a avaliação atual da Dapper para US$ 2,6 bilhões (quase R$ 15 bilhões, em conversão livre).

A megarodada de investimento acontece justamente no momento em que a plataforma NBA Top Shot continua a monetizar a demanda crescente dos fãs pelos colecionáveis digitais (NFT).

Sem querer se deter aos licenciados da NBA, a Dapper Labs comentou, por meio de comunicado, que pretende trazer ainda mais colecionáveis digitais para a Flow, sua plataforma de NFTs, por meio de “experiências da Warner Media Group”, gigante multimídia e detentora dos direitos da HBO no Brasil, dos personagens da DC Comics, entre muitos outros da cultura pop; do Ultimate Fight Championship (UFC), além de outros.

NBA Top Shot

A Dapper Labs também é a empresa responsável pelo mais famoso jogo construído com Ethereum CryptoKitties, que ajudou a popularizar o mercado de NFT.

No caso do NBA Top Shot, estimativas apontam que a plataforma gerou mais de US$ 230 milhões em vendas. Recentemente, um cartão de LeBron James foi vendido por US$ 200.000 e outro de Zion Williamson foi comercializado por aproximadamente a mesma quantia.

Os NFTs, que existem inteiramente no blockchain, estão revolucionando o modelo tradicional de colecionáveis. No caso dos NFTs, o valor de um determinado momento é regido pelas mesmas leis de oferta e demanda, embora a propriedade seja inteiramente digital. O blockchain também elimina o risco de danos, roubo e fraude.

Dapper Labs emergiu como um dos líderes no mercado de NFT. Seu blockchain Flow ainda está em beta, embora a empresa tenha emitido atualizações sugerindo um lançamento mainnet completo ainda este ano.