Mineradores de Bitcoin lucram mais de US$ 1,5 bilhão em março

Mineradores de Bitcoin estão comemorando em março. Dados do The Block Research apontam que eles bateram recorde de receita neste mês, atingindo mais de US $ 1,5 bilhão até o momento, o equivalente a incríveis R$ 8,7 bilhões na cotação desta segunda.

Este é o maior valor em um único mês até agora e a estimativa é de que, até o final deste mês, o valor ultrapasse o US $ 1,51 bilhão.

De acordo com as informações, a grande maioria dos recursos (US $ 1,36 bilhão) foi na forma de subsídios por bloco, ou 6,25 BTC ganhos com a criação de cada bloco de transação. Os dados apontam que os mineradores ganharam US $ 148 milhões em taxas, que são pagas pelos operadores para tentar deixar as suas transações mais prováveis de serem incluídas no próximo bloco.

Mineração de Bitcoin

Os dados mostram tendência crescente, já que, em fevereiro, os mineradores chegaram a US $ 1,36 bilhão de faturamento total em todo o setor, resultando em três meses seguidos com desempenho acima de US $ 1 bilhão.

Na América Latina, o principal centro de Mineração de Bitcoin é o Paraguai, devido à energia barata da usina de Itaipu.

As empresas de mineração de Bitcoin de capital aberto têm aproveitado a alta recente da criptomoeda, que valorizou bastante nos últimos meses. Isso, aliado ao momento em que investidores buscam expandir sua presença no setor de mineração, indica que a tendência de crescimento deve continuar.

Vale destacar que, neste ano, o Bitcoin chegou a atingir alta histórica no seu valor ao ultrapassar pela primeira vez os US $ 60 milhões, antes de sofrer uma retração de equilíbrio do mercado. Analistas como o estrategista-sênior de commodities da Bloomberg Intelligente, Mike McGlone, avaliou recentemente que não só o Bitcoin pode se completar a transição direta para se tornar um ativo sem riscos de investimento como também chegar ao valor de US $ 400 mil, ainda em 2021.

Atualmente a moeda está cotada a pouco mais de US $ 58,1 mil.