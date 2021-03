NBA Top Shot movimenta R$ 200 milhões com cards em blockchain

NBA Top Shots, é uma parceria entre a NBA de basquete americano e a startup de tecnologia blockchain Dapper Labs. Num único dia, movimentou 37,8 milhões de dólares, ou R$ 208 milhões.

No site NBA Top Shots, os “melhores momentos” dos jogadores são negociados em versão digital. As cenas dos jogos são transformadas em ativos digitais colecionáveis (NFT), e dessa maneira podem ser negociadas na plataforma.

O que é o NBA Top Shots?

NBA Top Shots é um mercado digital para compra e venda de colecionáveis da NBA. Dessa maneira, esses cards, ou “melhores momentos”, passam a ser propriedade do comprador, reconhecidos por uma autenticação criptografada.

Basicamente são itens colecionáveis virtuais, porém ao invés de um pedaço de cartolina com a imagem do jogador, o proprietário recebe uma cena do jogo em vídeo digital. Por exemplo, uma enterrada de LeBron James, ou uma cesta de 3 pontos do Steph Curry.

Veja abaixo um exemplo de um card vendido na semana passada por 208 mil dólares.

Quanto custam os cards dos jogadores?

Por enquanto, os preços dos cards do NBA Top Shots variam entre US$ 15 e US$ 250 mil. Porém, nem todos os “melhores momentos”, como este LeBron James, valem tanto.

Sem dúvida, um dos fatores que influencia é o jogador. Por exemplo, uma enterrada com destaque para JaMychal Green do Denver Nuggets certamente custará menos do que uma enterrada de LeBron.

Por outro lado, o número de cópias também influi. Da mesma forma como na coleção de cards ​​de esportes, a empresa decide a quantidade de cópias. Portanto, um card com 25 impressões vale mais do outro com 500.

Como faço para comprar no NBA Top Shots?

Você pode comprar pacotes sortidos, quando são lançados no site NBA Top Shots, ou diretamente de outros usuários no mercado secundário.

Entretanto, alguns pacotes são vendidos em quantidades muito limitadas. Desse modo, é importante tentar comprá-los assim que são lançados.

A NBA Top Shots aceita pagamentos por meio de cartões de crédito e débito, além de criptomoedas, incluindo bitcoin, e ethereum.

Como eu recebo o meu NBA Top Shots?

Depois de comprar um card, você pode guardá-lo numa carteira digital NBA Top Shots, que funciona com a tecnologia blockchain de banco de dados descentralizado.

Certamente o vídeo desses “melhores momentos” está disponível para os demais assistirem gratuitamente. Por outro lado, qualquer um pode imprimir uma cópia da Mona Lisa e pendurá-la na parede. Portanto, o valor do card da NBA Top Shots, assim como a arte, depende de quanto “exclusivo” e “autêntico” o comprador deseja ser.

Existem outras plataformas de cards?

Sim, além do basquete e do futebol, a Fórmula 1, que representa a elite do automobilismo mundial, também possui uma plataforma de ativos digitais colecionáveis (NFT).

Ao mesmo tempo, outra febre dos cards digitais, o universo Marvel, também chamou atenção. Recentemente, um NFT do Homem Aranha foi vendido por 25 mil dólares.

Em resumo, os colecionáveis digitais podem ser utilizados para uma infinidade de aplicações, e os cards da NBA Top Shots são uma delas.