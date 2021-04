Signal testa transações em criptomoeda dentro do aplicativo

O aplicativo de troca de mensagens Signal, que começou a se popularizar ao se tornar uma opção mais segura aos concorrentes, como o WhatsApp, já que é focado em segurança digital e privacidade, anunciou que vai iniciar testes para realizar transações em criptomoedas dentro do app.

Chamado de Signal Payments, o recurso vai permitir “pagamentos focados em privacidade de forma tão fácil quanto mandar ou receber uma mensagem”.

Segundo a Signal Foundation, organização sem fins lucrativos fundada por Matthew Rosenfeld, mais conhecido como Moxie Marlinspike, responsável pela criptografia do WhatsApp, e Brian Acton, cofundador do WhatsApp, o app não terá acesso aos dados financeiros do usuário em nenhum momento e será possível transferir recursos da carteira de criptomoedas para qualquer aplicativo, conta ou serviço de pagamento.

Nesta primeira etapa de testes, o recurso, que já foi adicionado à nova versão beta do Signal, está disponível apenas no Reino Unido e nos aplicativos para Android e iOS, sem versão para desktop. Além disso, no momento apenas a carteira da MobileCoin está disponível, a partir da sua própria criptomoeda, a MOB.

Signal Payments x WhatsApp Pay

A novidade do Signal é uma resposta direta ao WhatsApp Pay, recurso para pagamentos e transações financeiras do mensageiro que pertence ao Facebook, e foi liberado no Brasil pelo Banco Central recentemente.

O WhatsApp passou a ser bastante questionado depois de anunciar sua nova política de privacidade, que compartilha as informações dos usuários com o Facebook. Logo após o anúncio, o Signal teve um pico de download no Brasil, ficando à frente do concorrente tanto na Apple Store como quanto na Google Play Store.

Queridinho pela privacidade

O Signal cresceu muito em popularidade e ameaça o WhatsApp por conta da garantia da empresa de segurança e privacidade. Usado e recomendado por personalidades como o ex-analista da Agência de Segurança Nacional americana (NSA), Edward Snowden, que ganhou fama ao denunciar programas de vigilância em massa dos Estados Unidos; o CEO do Twitter, Jack Dorsey; e o bilionário e fundador da Tesla, Elon Musk; o Signal é uma ferramenta de código aberto, com criptografia de ponta a ponta e sem nenhum tipo de rastreamento ou venda de dados de usuários.

Não possui anúncios e é financiado por doações de usuários e apoiadores da privacidade, além de profissionais da tecnologia da informação.