Snoop Dogg engrossa a lista dos que lançaram coleção em NFT

O astro do hip-hop Snoop Dogg é mais um artista de reconhecimento internacional a aderir à crescente popularização do mercado NFT (tokens não fungíveis).

O cantor e empresário americano lançou, na última sexta-feria (2), sua coleção NFT, chamada “A Journey with the Dogg”, composta por oito tokens colecionáveis do rapper, disponíveis na plataforma Crypto.com.

A coleção é inspirada na carreira de Snoop Dogg, com ilustrações animadas ao som da música “NFT”, interpretada pelo artista. Segundo a descrição, trata-se de um “retrato falado de um jovem Snoop, uma faixa original chamada ‘NFT’, um Diamond Blunt, algumas ‘Snoop Dogge Coins’ e algumas outras peças”.

O valor de uma peça única chegava a até US$ 108 mil (pouco mais de R$ 610 mil, na cotação atual) no lançamento.

Snoop Dogg também na onda dos NFTs

Em entrevista recente à Vanity Fair, Dogg disse que os NFT lhe proporcionam uma conexão direta com os fãs e a comunidade.

“Ao contrário de quando você compra um dos meus discos ou baixa uma música minha, não consigo me conectar com você. Com NFTs eu posso. Eu pretendo continuar a me envolver com os fãs que compram essa arte”, disse ele, acrescentando que “não há plataforma ou intermediário filtrando minha mensagem”.

O envolvimento de Dogg com o mercado cripto não é de agora e o artista foi um dos primeiros rappers a aceitar pagamento em Bitcoin por um álbum. Em 2013 ele anunciou que seu próximo trabalho estaria disponível por 0,3 BTC e seria entregue por um drone. Não se sabe quantas transações ele realizou, mas especialistas acreditam que o cantor seja um “cripto-milionário”.

À Vanity Fair ele também indicou que o lançamento de uma moeda digital, uma “Snoopcoin”, pode se tornar real, talvez até baseada na “Doggecoin”, uma criptomoeda fictícia que une o nome do rapper à uma moeda digital real, a Dogecoin, e foi ilustrada em um dos tokens NFT com a cara do cãozinho meme ligado ao cantor.