Elon Musk disse em seu twitter na terça-feira (22) que tentou vender a Tesla para a Apple.

De acordo com o Musk, ele contatou Tim Cook da Apple Inc “durante os dias mais sombrios do programa Model 3” para discutir a possibilidade da Apple comprar a empresa de carros elétricos Tesla por “1/10 do nosso valor atual. Mas ele recusou a aceitar a reunião”.

O comentário de Musk ocorreu após os relatos de que a Apple está trabalhando na produção de um carro elétrico com tecnologia avançada de bateria.

Nos tópicos do Twitter, Musk e outros questionaram a natureza da tecnologia. Bem como o que foi dito como uma bateria “monocell” com química de fosfato de ferro-lítio.

Strange, if true. – Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory. – A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Vender a Tesla para a Apple

A revelação de que Musk abordou a Apple não é surpreendente.

De acordo com a biografia do bilionário, em 2013, em busca de opções para salvar a empresa em meio a problemas com vendas antecipadas, Musk fechou um “acordo de aperto de mão” com a empresa Google de seu amigo Larry Page para compra da Tesla.

Ashlee Vance escreve no livro que o negócio teve seu cancelamento feito depois que uma grande campanha de vendas foi paga.

A Tesla fechou pedidos suficientes do Modelo S para resgatar suas finanças. Isso também aconteceu pela atitude de Musk de mover funcionários de design, engenharia, finanças e outros departamentos de seus escritórios para fechar vendas, dizendo-lhes: “se não entregarmos esses carros, estamos ferrados”.

Carro elétrico da Apple

Os esforços automotivos da Apple, conhecidos como Projeto Titan, têm ocorrido desde 2014, quando ela começou a projetar seu próprio veículo do zero.

Os relatórios desta semana disseram que o carro pode eventualmente ser construído por um parceiro de fabricação externo.

De acordo com as informações, a gigante do Iphone tem como meta lançar o seu primeiro carro elétrico até 2024.