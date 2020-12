Veja como pedir 99 taxi pelo WhatsApp com segurança

Pedir 99 já é possível sem a necessidade de instalar aplicativos. Os chatbots do Whatsapp são robôs automatizados, que podem executar inúmeras funções.

Dessa forma, a partir do Android ou iPhone é possível iniciar uma conversa com um robô, de forma fácil e intuitiva. As ações automatizadas são bastante úteis, além de trazerem recursos interessantes.

Quem utiliza robôs no Whatsapp?

Neste ano, por exemplo, o Ministério da Saúde, Magazine Luiza, e até mesmo o Banco Central instalaram serviços para automatizar tarefas utilizando os robôs do WhatsApp.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Agora, também é possível pedir 99 pelo aplicativo de mensagens. Desse modo, basta adicionar o contato da empresa em seu dispositivo móvel.

Por que pedir 99 Taxi?

O aplicativo da 99, anteriormente conhecido como 99Taxi, é um serviço tipo Uber. Assim sendo, conecta passageiros com os motoristas mais próximos.

Estes aplicativos de transporte surgiram como uma alternativa aos táxis. Como resultado, o objetivo é oferecer um serviço diferenciado e mais barato.

Em suma, o aplicativo oferece desde categorias pop, a mais econômica, até a top, os veículos credenciados pretos, com maior conforto. Pedir 99 pelo WhatsApp oferece o serviço mais econômico, que é a modalidade 99Pop

A 99Taxi concorre com outras empresas, incluindo Cabify, Easy Taxi e Uber.

Como pedir 99 pelo Whatsapp?

O pedido é feito de forma simples, através de um robô no Whatsapp. Dessa maneira, todos os pedidos são feitos para a modalidade 99Pop, a mais econômica. Por fim, o pagamento precisa ser feito em dinheiro.

A novidade, por enquanto, está disponível em quatro cidades do interior do estado de São Paulo: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos. Entretanto, existem planos de expansão no país, porém sem data prevista.

Veja abaixo os passos para pedir 99 pelo Whatsapp, sem instalar nenhum outro aplicativo:

Adicione o número (11)99797-9090 na sua lista de contatos. Em seguida, abra o WhatsApp e inicie uma conversa com esse contato; Digite o endereço de embarque: rua, número, cidade; Digite o endereço do seu destino; Você vai receber o valor calculado da corrida, que deverá ser paga em dinheiro; Se estiver de acordo, confirme a solicitação da corrida.

Você receberá uma mensagem com a confirmação do pedido, dados do veículo e do motorista. Em seguida, basta aguardar a chegada do seu motorista.

No final da corrida, você receberá por Whatsapp o valor ajustado a ser pago.

Como é feito o pagamento?

Após pedir 99 pelo Whatsapp e confirmar a corrida, você deverá realizar o pagamento diretamente ao motorista, em dinheiro. Para facilitar, veja se você possui dinheiro trocado.

No entanto, o valor final da corrida pode variar por mudanças no trajeto ou tempo da corrida. Deste modo, se você deseja realizar o pagamento através de cartão de crédito, por enquanto deve seguir utilizando o aplicativo da 99.

Você sabia que é possível comprar Bitcoin utilizando o aplicativo do Mercado Bitcoin para Android e iOS? Ainda não conhece a criptomoeda? Aproveite para acompanhar este artigo com 6 dicas para iniciantes no Bitcoin.

Como evitar cair no golpe do WhatsApp?

Seja usando o Whatsapp para pedir 99 Taxi, seja para outros usos, as recomendações são as mesmas. Nunca forneça dados, senhas ou códigos que tenha recebido no seu celular.

Lembre-se que os golpistas utilizam sites, aplicativos e cadastros em redes sociais com imagens e nomes muito semelhantes às empresas verdadeiras. Por este motivo, é preciso verificar todo e qualquer contato que receber de forma digital ou por telefone.