Visa terá Bitcoin em sua rede de pagamentos

O CEO da Visa no Brasil, Fernando Teles, disse, em recente entrevista, que o objetivo da empresa é revolucionar o mercado e permitir que transações com Bitcoin e criptomoedas possam ser processadas pela gigante mundial de pagamentos e disponibilizadas aos seus clientes.

Teles confirmou que a Visa está trazendo APIs para empresas que quiserem adicionar criptomoedas à sua rede de pagamentos. Dessa forma, o cliente poderá optar por fazer o pagamento com Bitcoin no seu cartão Visa e o valor será convertido instantaneamente para a moeda corrente, no caso do Brasil, o Real.

A proposta da Visa é de que os bancos e fintechs que possuem contrato com a empresa no Brasil, e façam a emissão de cartões com o selo Visa, possam habilitar a função da API de criptomoedas e permitir a seus clientes usar o serviço. No entanto, a API da Visa é apenas para ‘cashout’, ou seja, as instituições têm de ter uma solução de armazenamento de criptoativos própria.

Segundo o executivo, a Visa também trabaha em um projeto de tokenização, que vai garantir mais segurança e rapidez às transações e permitir outras formas de pagamento automatizado.

“Hoje, o aplicativo vai requerer do emissor uma autorização para a transação, com o número do seu cartão. Com a tokenização, isso muda, já que ele terá um referencial dos seus dados com um token, que somente poderá ser utilizado para aquela transação em específico”, disse.

Tokenização da Visa

O executivo explica que, ao utilizar o token único de referência, além de aumentar a segurança, já que não será preciso utilizar os dados do cartão para efetuar transações, também será possível eliminar um problema comum em situações de perda de cartão ou substituição por conta de validade, o de avisar os novos dados para cada serviço que o cliente tenha uma assinatura.

Já para transações grandes e que envolvam empresas nacionais ou internacionais a Visa está com um projeto-piloto: o “B2B connect”.

Baseado em blockchain, tem funcionamento similar ao da tokenização e busca corrigir problemas que ainda existem nas transferências de grandes recursos, permitindo que a empresa “entre em um segmento que ainda não tínhamos penetrado”, destaca Teles.

O CEO também comentou que acredita que o WhatsApp Pay seja liberado em breve no país. A modalidade, que permite transações financeiras dentro do aplicativo de mensagens, foi anunciada no ano passado, mas acabou suspensa pelo Banco Central do Brasil.