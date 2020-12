Wozniak, co-fundador da Apple, inicia nova empresa

Steve Wozniak, co-fundador da Apple, divulgou seu novo projeto Efforce no início do mês. Trata-se de um incentivo no mercado de edifícios corporativos ou industriais terem projetos “verdes” financiados.

O projeto estava em modo silencioso há quase um ano. Inclusive, o token de código WOZX foi lançado recentemente. De fato, desde sua inclusão em 3 de dezembro na exchange HBTC, se valorizou em 2.170%. O preço no lançamento era de US$ 0,10, e atualmente encontra-se em US$ 2,27.

Além da HBTC, onde iniciou sua negociação, o criptoativo de Steve Wozniak está listado na sul-coreana Bithumb.

Como funciona o Efforce?

Os contribuidores podem participar de projetos de eficiência energética. Isso é possível ao adquirir economias futuras, por meio de ativos digitais. Enquanto isso, as empresas se beneficiam de melhorias na eficiência energética sem custo adicional. Desta forma, a economia resultante é gravada em tempo real no blockchain.

Um contrato inteligente (smart contract) redistribui a economia resultante aos detentores de tokens. Além disso, as empresas passam a receber, sem intermediários. Tudo isso também com base nos dados exatos de consumo e economia.

O projeto de Steve Wozniak adiciona que nos últimos 10 anos, o mercado de eficiência energética atingiu o valor de US $241 bilhões. Dessa maneira, apresentou um crescimento de 10% ao ano. Nesse sentido, o investimento global deve crescer mais de US $584 bilhões até 2025.

Evitar mudanças climáticas

De acordo com Steve Wozniak, “o consumo de energia e as emissões de gás carbônico em todo o mundo têm crescido exponencialmente”. Tal fato leva a mudanças climáticas e consequências extremamente maléficas para o meio ambiente.

Há muito espaço para diminuir a pegada do consumo energético. “Podemos salvar o meio ambiente simplesmente fazendo mais melhorias de energia”, segundo Wozniak em um comunicado sobre a empresa.

O projeto também destacou que mais de 68% da energia utilizada no mundo não é coberta por um padrão de energia eficiente. Isto é, o sistema no qual é usado poderia ser mais eficiente.

Wozniak quer participação de todos

Basta considerar que a maior parte do crescimento da demanda por energia proveniente do resfriamento de ambientes ocorre nas partes do mundo onde não há regulamentação para apoiar o processo de economia de energia.

Steve Wozniak criou o Efforce com o intuito de permitir que todos participem de projetos de eficiência energética. Desse modo, todos os cidadãos do globo podem contribuir para ajudar o planeta.

“Nestes tempos difíceis, muitas pequenas empresas estão lutando. Eles não podem se dar ao luxo de mudar para iluminação LED, o que poderia economizar dinheiro a longo prazo”, disse Jacopo Visetti, líder do projeto e cofundador.

Modelo de venda

O criptoativo foi ofertado em um primeiro momento de forma privada. Ou seja, somente investidores selecionados puderam comprá-lo.

Em um segundo momento o ativo digital entra no mercado secundário para negociação sob o código WOZX. A oferta total foide 1 bilhão de tokens. A princípio, essa taxa de emissão é fixa, o que significa que a quantidade será limitada.

Embora negociado de maneira similar ao bitcoin, o ativo digital de Wozniak foi emitido no início da operação. Em contraposição, no bitcoin a emissão é fracionada em um longo prazo.

Por que investir em ativos digitais?

A corretora Mercado Bitcoin fez um excelente artigo explicando os benefícios edo ativos digitais. De fato, os motivos incluem acesso democratizado, transparência, eficiência e segurança.

Em suma, você poderá seguir uma estrutura de aproximação analisando o mercado, evitando riscos. Desta forma, deve-se estar atento às pegadinhas do mercado, além da segurança nas transações. Enfim, o artigo acima apresenta um conteúdo interessante para lhe guiar nessa empreitada.