XRP valoriza mais de 20% após vitória em processo na SEC

A recuperação da XRP, criptomoeda da rede de pagamentos da Ripple Labs, continua em crescimento. Depois de chegar a US $ 0,72, na segunda-feira, 5, registrou valorização de mais de 20%, na terça,6, sendo negociada a US $ 1,08.

Embora a retomada ainda esteja longe da máxima histórica da XRP, atingida em janeiro de 2018, quando alcançou os US $ 3,30, o valor atual é o mais alto desde março daquele ano, e reduzindo a queda de dezembro de 2020 de US $ 0,60 para US $ 0,20 nas últimas semanas.

O motivo da queda é o processo aberto pela SEC – Securities and Exchange Commission (equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil) contra a Ripple, acusando-a, juntamente com o CEO Brad Garlinghouse e o presidente do conselho, Christian Larsen, de levantar US $ 1,38 bilhão por meio de uma oferta de títulos não licenciada, em agosto de 2013.

Já a recuperação pode ter vários motivos, como a influência da valorização do ether e o suporte que a criptomoeda pode estar recebendo da comunidade XRP, popularmente chamada de “Exército XRP”, conforme apontou o jornalista Ben Powers, em um painel de discussão da CoinDesk TV, na segunda-feira.

“Eles ainda estão comprando, ainda estão negociando”, disse Powers, comparando a comunidade dedicada ao XRP a um tribalismo de criptografia, além de destacar que é preciso considerar a negociação da criptomoeda fora dos Estados Unidos. “A SEC pode agir, mas essas são moedas que vão além do alcance apenas dos Estados Unidos”, completou o jornalista.

Segundo ele, a XRP continua sendo negociada em bolsas menos regulamentadas ou em locais da Ásia, como VCC e HBTC, duas das principais exchanges de XRP, que estão sediadas em Cingapura; a Bidesk, sediada na Austrália; e a própria Binance, considerada a maior exchange do mundo, e que não se enquadra nas regulamentações dos EUA.

“O exército XRP não será dissuadido por uma aplicação da SEC, mesmo que isso signifique que Ripple e XRP possam acabar sendo eliminados de um grande mercado financeiro. Isso provavelmente teria um grande impacto em sua utilidade para outras empresas ao redor do mundo”, avaliou durante o painel o jornalista Danny Nelson.

SEC x Ripple

A disputa judicial entre SEC e Ripple parece estar longe de acabar.

No último sábado, 3, o advogado dos executivos da Ripple, James K. Filan, disse no Twitter que a empresa e a SEC chegaram a um acordo para impedir que duas das quatro contas privadas de e-mail Ripple sejam examinadas sob o processo em andamento.

Mais recentemente, nessa terça-feira, 6, segundo informações da Law360, a juíza Sarah Netburn concedeu à Ripple acesso a documentos da SEC que tratam sobre os ativos criptográficos.

De acordo com a publicação, o advogado do CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, Matthew Solomon, acredita que encontrar evidências de que o SEC considerou XRP semelhante a Bitcoin ou ether, encerraria o processo, já que isso colocaria a criptomoeda fora do alcance regulatório da agência.

Em resposta, o advogado da SEC, Dugan Bliss, fez críticas à Ripple, acusando a empresa de tentar colocar “em julgamento” a SEC, ao invés de se defender das acusações de irregularidades.