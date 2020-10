Devo comprar o índice Bovespa? saiba como encontrar ação barata

Como encontrar ações baratas se o novo investidor do mercado se depara com uma infinidade de opções disponíveis? Isso inclui desde as gigantes Petrobras, Vale, Bradesco e Magazine Luiza, até empresas menores, por vezes desconhecidas.

Qualquer livro ou youtuber com o mínimo de experiência saberá explicar que o preço unitário da ação é arbitrário. Ou seja, a empresa cuja ação custa R$ 2 não é necessariamente mais barata que a empresa negociando por R$ 80. Isto irá depender do número de ações emitidas.

Como então saber se uma empresa na bolsa de valores está barata? Quais os indicadores mais seguros, e como uma pessoa sem muita experiência pode se beneficiar disto?

Como encontrar uma ação barata?

O principal indicador utilizado pelos analistas fundamentalistas é o índice Preço / Lucro (P/L). Estes analistas verificam balanços de empresas, competição no setor, além das diferentes fontes de receita e crescimento.

Para nossa sorte, as empresas são obrigadas a divulgar trimestralmente números auditados. Deste modo, ao compararmos o preço unitário da ação e o lucro por ação, chegamos ao resultado do indicador Preço / Lucro. Esta é a principal medida de uma ação barata.

Estas informações são disponibilizadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além do site da própria empresa em questão, na área de “Relações com Investidores”. No entanto, se desejar encontrar diversas métricas consolidadas, ferramentas como Investing.com e ADVFN oferecem isto de forma gratuita.

Preço/Lucro alto é sempre ruim?

Não. Primeiramente, temos alguns setores que tradicionalmente negociam com um prêmio para os demais. Nesse sentido, é normal que as redes de farmácias, tecnologia e telecomunicação sejam as ações relativamente com maior indicador Preço/Lucro. Isto ocorre por conta da alta margem operacional, além da previsibilidade de venda, mesmo em cenários de crise moderada.

Por este motivo, é necessário saber qual o setor da empresa em questão, de forma a fazer uma comparação mais justa. Outro segmento que fica prejudicado por esta métrica são as empresas com grande crescimento. Em suma, pode não ser uma ação barata hoje, mas ao crescer, isto deve mudar.

Desta maneira, ao abrir novas lojas ou explorar novos mercados, é normal que o faturamento seja menor. De fato, são vários os custos para desenvolver novos produtos ou expandir a área de atuação, e o prazo para recuperar o investimento pode demorar.

Primeiramente, é preciso descobrir qual seu perfil de investidor. Existem ações de empresas consolidadas, com resultados mais previsíveis, e empresas com perfil mais arriscado. A equipe do Mercado Bitcoin criou um vídeo que irá lhe ajudar a entender estas questões.

Ação barata pode ter alto endividamento?

Sim. O fato da ação ter um baixo índice de Preço/Lucro, portanto parecer barata, mas pode esconder um alto endividamento líquido. Empresas em regime de recuperação judicial tipicamente negociam muito descontadas.

Por este motivo é importante analisar também os índices de endividamento e liquidez corrente da empresa. Diante disso, não se deve escolher ações apenas através dos indicadores de Preço/Lucro.

Crescimento de receita cria ação barata

Conforme mencionado, uma empresa em expansão pode momentaneamente parecer cara, já que seu lucro não condiz com seu tamanho. Para ajustar este efeito, é importante medir o crescimento de receitas ao longo dos anos.

Repare no caso acima, na empresa Magazine Luiza, como a receita anual sobe de forma vertiginosa. Por este motivo, mesmo que seu indicador de Preço/Lucro seja elevado atualmente, olhando um período mais adiante este impacto desaparece.

Em suma, quanto maior o crescimento de receita, maiores as chances da empresa obter lucro no futuro. Deste modo, o mercado antecipa tais eventos, premiando as ações com maior histórico de crescimento.

Comprar o Índice Bovespa é melhor?

Não. Ao adquirir as ações do índice, usualmente através de fundos listados em bolsa (ETF), você está distribuindo o investimento nas empresas com maior volume de negociação. Ou seja, isto independe se as ações possuem um alto índice de Preço/Lucro, endividamento, ou crescimento.

Deste modo, apesar de ser uma excelente maneira de diversificar a carteira de investimento, e consequentemente diluir o risco, não é a solução ótima para buscar uma ação barata. De qualquer maneira, não é necessário contratar serviços caros ou analistas experientes para selecionar 4 ou 5 empresas com bons indicadores e mantê-las em carteira por alguns anos para ganhar dinheiro.