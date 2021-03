Diversificação de investimentos é a estratégia para enfrentar as turbulências do mercado financeiro em tempos de crise. É um plano de ação que se amolda até aos investidores com perfil mais conservador. Arredios aos investimentos mais arrojados, de alto risco. Como ações.

A recomendação vem de Jorge Castellar, diretor Global de Vendas da Bricksave. A estratégia, contudo, não dispensa a preocupação com a reserva emergencial. A formação de um colchão estratégico de recursos deve anteceder a diversificação de investimento, pontua o executivo.

“Um dos ensinamentos que o último ano nos trouxe é que é bom ter uma reserva financeira para emergências. Guardar uma parcela de nossos rendimentos – quando possível e de forma metódica – para que não nos faltem no futuro”, reforça Castellar.

O executivo vai além, dizendo que juntar dinheiro apenas não resolve. “Poupar simplesmente pode ser uma faca de dois gumes. Incertezas e volatilidades podem corroer o fruto de nosso trabalho.” Para tentar ajudar o investidor na tarefa de proteger e fazer render seu dinheiro, ele listou algumas opções que podem ser avaliadas na hora da escolha para uma diversificação de investimento.

Diversificação de investimento

– Opções do mercado de renda fixa – É um dos investimentos que, de acordo com o executivo, têm atraído os aplicadores que saíram da caderneta de poupança. Títulos públicos oferecidos na plataforma do Tesouro Direto, como Tesouro Selic e Tesouro IPCA; CDB, emitido por bancos; letras como LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) são opções na renda fixa.

– Previdência privada – Não propriamente um investimento, mas um plano de aposentadoria. Ela é complementar à previdência pública, oferecida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O sistema possibilita que, no longo prazo, quando se aposentar, você tenha acumulado, com depósitos e contribuições periódicas, uma reserva de valor que garanta, ao lado do benefício do INSS, uma aposentadoria mais tranquila.

– Consórcio – É uma modalidade que permite investir, de forma planejada, em bens de alto valor, como casa, automóvel e serviços. O cliente não recebe o bem assim que passa a pagar as prestações, como em um financiamento. Quem entra em consórcio participa de um grupo formado por pessoas interessadas em bens da mesma categoria. O objetivo é chegar ao bem, por sorteio ou contemplação, mas há pessoas que usam o consórcio como forma de guardar dinheiro de forma disciplinada.

Imóvel – Seja para morar, alugar, seja para outro fim, a compra de imóvel está entre os maiores desejos de brasileiros. A dificuldade é que o negócio demanda elevado volume de recursos e não raro, dependendo do fim a que se destina, capacidade de administração do bem. Mas também é uma opção para a diversificação de investimento.

– Crowdfunding imobiliário – Boa oportunidade de investir pequenas quantias, com reduzido risco, em um dos mercados mais estáveis, segundo Castellar: tijolo e cimento. Empresas como a Bricksave escolhem as melhores oportunidades e cuidam dos trâmites para sua compra. Uma maneira de investir pequenas quantias em um imóvel específico, com perspectiva de obter lucro rápido.

Aportes periódicos, até em outros imóveis de interesse, possibilitam a montagem de um “fundo imobiliário” próprio. Sistema que permite um investimento diversificado, em vários tipos de imóvel, cidades, países e até moedas, com o recebimento da renda o aluguel e da valorização do imóvel após sua venda.

Portanto, é a diversificação de investimento é uma das formas mais eficazes para a proteção do seu patrimônio