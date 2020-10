Fundos multimercados: conheça os maiores retornos e veja se vale a pena investir

Fundos multimercados são diversificados, e justamente por alocar em diferentes estratégias, visam minimizar riscos no investimento.

Fundos multimercados possuem como principal característica um amplo arsenal de opções para investimento. No entanto, a decisão de alocar o risco em diferentes classes de ativos fica a cargo do gestor do fundo. Isto é o oposto dos fundos de ações ou Renda Fixa, por exemplo, que devem investir majoritariamente em uma única estratégia.

Quando caem os rendimentos da Renda Fixa, os investidores procuram alternativas em outros mercados. Desta forma, uma boa opção é dividir o capital, fazendo aplicações em ativos com diferentes catalisadores. O fundo multimercado deixa à cargo do gestor profissional esta tarefa de buscar investimentos mais atrativos e gerenciar o risco da carteira.

O que é um fundo multimercado?

Fundos multimercados podem investir simultaneamente em diversas estratégias, incluindo um percentual de investimento no exterior. Assim sendo, o gestor do fundo irá alocar o investimento conforme enxergar maior potencial no momento. Isto pode variar entre ações de empresas, renda fixa, moedas, ouro, contratos futuros, entre outros.

Quando falamos em “fundo de ações”, “fundo cambial”, ou “fundo de renda fixa”, fica claro para o investidor a estratégia do investimento. Em contrapartida, os gestores dos fundos multimercados não estão limitados a uma única classe de ativos. Deste modo, podem investir em várias modalidades disponíveis. Por este motivo, o comportamento de cada fundo multimercado é bastante diverso.

Em resumo, procuram oferecer um ganho maior, porém usualmente trazendo mais risco ao compararmos com fundos mais conservadores.

Quais os melhores fundos multimercados?

Dentre os três fundos multimercados com melhor desempenho nos últimos dois anos, destaca-se o Versa Long Biased FIM. Em seguida temos um fundo do Itaú, e outro administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM.

Os bancos e corretoras oferecem inúmeras opções de fundos multimercados. Cabe ressaltar que fundos multimercados podem alavancar através de derivativos. Deste modo, é possível incorrer em grandes perdas, por isso é importante verificar esta informação antes de investir.

O investidor deve atentar que a maioria dos fundos multimercados têm um prazo de resgate entre 3 e 15 dias. No entanto, há casos de 30 ou mais dias, por isso a importância de analisar.

Os dados abaixo foram extraídos dos relatórios Siru e Ranking de Fundos de Investimento produzidos pela Necton e Economatica.

*multimercados abertos, excluindo estratégias específicas, com patrimônio médio acima de R$ 50 milhões

Quais fundos mais cresceram?

Segundo dados da Necton, os fundos que mais captaram recursos nos últimos 12 meses foram o Ibiuna Hedge, Legacy Capital, além do Dahlia Total Return. Cabe ressaltar que a medida é feita pela captação líquida, ou seja, descontando os resgates no período.

O que é índice de Sharpe?

O índice de Sharpe é mede o retorno do fundo, ponderado pela volatilidade, ou seja, o nível de risco. Este é um excelente indicador, e ajuda comparar diferentes investimentos.

Desta maneira, quanto maior for o índice de Sharpe, mais vantajoso o fundo. Uma das vantagens dos fundos multimercados é a possibilidade de uma composição diversificada, portanto, menos arriscada.

Assim sendo, o índice de Sharpe é mais uma ferramenta para ajudar na escolha dos seus investimentos.

Vale a pena investir em fundos multimercados?

Como bem colocou o ex-ministro Pedro Malan, “o futuro tem por ofício ser incerto”. Nesse sentido, vale a regra de ouro para jamais colocar todos os ovos na mesma cesta.

No vídeo abaixo a equipe do Mercado Bitcoin explica as vantagens da diversificação, com exemplos práticos.

Ao analisar fundos de investimento, deve-se levar em conta a rentabilidade líquida das taxas de administração, de performance, e impostos.

Outro ponto importante é comparar o retorno dos fundos com as demais classes de investimento, além das ações e Renda Fixa. A criptomoeda Bitcoin, além do ouro, tiveram um excelente retorno nos últimos anos em função de sua escassez.

Somente adquira cotas de fundos de investimento através de distribuidores devidamente autorizados e registrados na CVM e demais órgãos competentes.

Em resumo, fundos multimercados são uma excelente maneira de diversificar parte da carteira de investimentos.