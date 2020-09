Mercados de ações da Ásia continuam em queda global

Preocupação com o coronavírus está afetando os mercados de ações na Ásia. Eleições americanas também podem complicar o cenário.

Os mercados de ações da Ásia sofreram com as repercussões de investidores do Reino Unido e dos EUA, que estão preocupados com um aumento nos casos de coronavírus.

Os mercados de ações da Austrália, Hong Kong, China e Coreia do Sul caíram.

No entanto, os mercados europeus abriram ligeiramente em alta nesta terça-feira (22) e o índice de 100 ações de Londres subiu 0,4% para 5826,24 pontos.

Anteriormente, o All Ordinaries da Austrália encerrou com queda de 0,7% em 5.973,50, o Hang Seng de Hong Kong perdeu 1% para 23.720,06. Já o Shanghai Composite caiu 1,3% para 3.274,30 enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 2,38%, para terminar em 2.332,59.

Na segunda-feira (21), os mercados de ações do Reino Unido e dos EUA sofreram perdas pesadas. O motivo são os temores de que um novo aumento nos casos de coronavírus prejudique as perspectivas econômicas.

Além disso, mais de 50 bilhões de libras saíram das ações do Reino Unido e causaram quedas semelhantes nos mercados de ações europeus e americanos.

Mercados de ações da Ásia em queda

O sentimento negativo então se espalhou pela Ásia, que antes era o foco do otimismo da contínua recuperação econômica da China.

Bem como as ações australianas estão em seu nível mais baixo desde meados de junho, sob pressão de seus estoques de mineração e energia.

Tensões múltiplas

“O maior problema para os mercados locais é como a batalha pelo superdomínio do setor de tecnologia se desenrola entre os EUA e a China”, disse Stephen Innes, estrategista de mercado de Sydney da empresa financeira AxiCorp.

“O risco eleitoral americano também está vindo à tona com o primeiro debate nos EUA no dia 29, o que está complicando as coisas”, acrescentou.

Na Europa, as ações de bancos foram afetadas por um conjunto extra de preocupações, pois alegações de lavagem de dinheiro surgiram em arquivos vazados. Nesse ínterim, as quedas continuaram no comércio asiático.