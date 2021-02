O que você precisa saber sobre a criptomoeda Dogecoin

Se você se interessa por criptomoedas, já deve ter ouvido falar em dogecoin ou doge. Ela atingiu a capitalização de mercado de US $9,1 bilhões recentemente, uma valorização de 1.400% no acumulado do ano em razão de um movimento de usuários do Reddit e influência do bilionário Elon Musk. Hoje, a dogecoin tem um dos maiores fornecimentos de criptomoedas do mundo, havendo muito mais delas do que bitcoins.

A dogecoin tem algumas semelhanças com relação ao bitcoin, assim como diferenças importantes. A principal delas é que computadores comuns podem minerá-la, pois a codificação é um pouco diferente no processo de mineração. Além disso, enquanto o bitcoin passa por muitas atualizações o tempo todo, não existe mais necessidade de desenvolvimento para a dogecoin.

Mas, antes de qualquer coisa, você sabia que a criação dessa moeda foi quase acidental? Segundo um dos criadores, Billy Markus, a dogecoin foi criada para ser uma espécie de meme na internet e recebeu o apelido de “doge”, nome de um cachorro japonês que fez sucesso na internet em 2013. Em seu lançamento, o uso se restringiu a um número pequeno de usuários, mas as redes ajudaram a moeda a chegar a públicos diversos.

E a segurança da dogecoin?

A dogecoin tem uma recompensa por bloco fixa de 10 mil Doge e intervalo entre blocos de um minuto. Ela tem base nas moedas luckycoin e litecoin, que usam a função scrypt no proff-of-work (Pow). Trata-se de um dos primeiros algoritmos de redes blockchain com base em senhas.

Em 2014, visando ampliar a segurança contra ataques, o criador da litecoin sugeriu uma solução de mineração mesclada que tornaria possível a mineração simultânea de criptomoedas com o mesmo algoritmo de consenso. De forma geral, dados recentes mostram que a dogecoin ocupa o terceiro lugar no custo de conduzir um ataque de 51% em uma hora. Na prática, significa que fica atrás de bitcoin e ethereum em termos de segurança.

Como comprar?

- PUBLICIDADE. -

Se você ficou interessado em investir em dogecoin, deve se cadastrar em uma exchange e enviar dinheiro para, depois, realizar a compra. As transações costumam acontecer rapidamente e uma das razões é o baixo preço: menos de US$ 0,10. Aliás, essa característica faz com a dogecoin seja muito utilizada como moeda, já que é acessível a qualquer pessoa.

Finalmente, entenda que o preço tende a ser sempre baixo exatamente porque a moeda não tem limite como acontece com o bitcoin. Por minuto, nascem 10.000 novas dogecoins. Já no caso dos bitcoins, existe um número máximo de 21 milhões de moedas. Vale considerar também que a dogecoin tem uma comunidade bastante ativa e engajada que ajuda a movimentar as transações.