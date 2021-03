Oi (OIBR3) finaliza venda de unidade de data center para a Titan

Nesta segunda-feira, 15, a Oi (OIBR3 e OIBR4) divulgou um comunicado ao mercado, no qual declarava a finalização do acordo comercial com a Titan Capital. Segundo o documento, a empresa de telecomunicações receberá 325 milhões de reais pela venda da unidade de data center Titan Venture Capital e Investimentos.

A Titan, por sua vez, realizou o pagamento do montante inicial de R$ 250 milhões, que foi quitado em dinheiro e à vista. O restante do valor será pago em parcelas.

A venda do data center representa um degrau a mais no percurso de recuperação judicial da Oi (OIBR3), que realizou uma série de leilões de ativos para liquidar as dívidas. Até agora, as torres, data centers e operação móvel já foram leiloados pela companhia.

