Através do rendimento da poupança é possível saber quanto seu investimento valorizou. Para aqueles que buscam as melhores e mais seguras alternativas de investimento, essa pode ter sido uma das opções consideradas. Entretanto, é preciso saber que as previsões para 2021 não estão tão favoráveis.

Em 2020, o rendimento ficou em 2,11%. O valor foi menor que a prévia oficial da inflação do ano passado, de 4,23%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a taxa Selic em 2%, as projeções para o rendimento da poupança em 2021 podem não ser as melhores.

Como é calculado o rendimento da poupança?

O rendimento da poupança é igual a 70% da Taxa Selic mais a Taxa Referencial. Entretanto, há anos a Taxa Referencial está quase zerada. Já a Taxa Selic é revista pelo Copom, e só em 2020 apresentou nove quedas seguidas. Quanto menor é a Taxa Selic, menor é o rendimento da poupança. Dessa maneira, a visualização do cálculo simples é:

Rendimento da poupança = 70% da Selic + TR (Taxa Referencial)

A poupança possui liquidez diária. Assim, é possível resgatar os valores aplicados quando desejar. Contudo, para sacar os valores investidos com o rendimento, é necessário se atentar as datas específicas chamadas aniversário da poupança.

Qual foi o rendimento da poupança em 2020?

No primeiro mês de 2020, o rendimento da poupança foi de 0,25%. Ou seja, já apresentou uma queda em relação ao registrado em dezembro de 2019, quando rendeu 0,28% . Veja o rendimento mês a mês:

Janeiro: 0,25%

Fevereiro: 0,25%

Março: 0,24%

Abril: 0,21%

Maio: 0,21%

Junho: 0,17%

Julho: 0,13%

Agosto: 0,13%

Setembro: 0,12%

Outubro: 0,12%

Novembro: 0,12%

Dezembro: 0,12%

Acumulado: 2,11%

Este é o rendimento para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012. Para aqueles realizados antes dessa data, o rendimento é o mesmo todos os meses: 0,5%.

Qual será o rendimento da poupança em 2021?

No momento, os valores da tabela ainda não foram fornecidos. Eles são atualizados mensalmente com o rendimento da poupança do mês anterior. Contudo, especialistas antecipam que a poupança para 2021 pode não ser a melhor escolha ao considerar a taxa básica de juros Selic, que se encontra em um patamar menor. Além disso, pode ser incompatível com a inflação.

Como funciona a taxa Selic?

Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A Selic equivale à taxa básica de juros da economia brasileira, e serve como parâmetro para definir todos os outros tipos de juros, como os juros aplicados em empréstimos, por exemplo. É regulada pelo Banco Central, sendo assim a cada 45 dias há a reunião da Copom para definir a meta da taxa.

A Selic é o principal instrumento de política monetária usado pelo órgão para ajudar a controlar a inflação. Nesse sentido, a inflação oficial do país está acima do centro da meta do ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) somou 0,89% no mês de novembro e acumula 4,31% em doze meses, ao passo que a meta de inflação para 2020 é de 4%. Na última reunião, realizada entre os dias 19 e 20 de janeiro, mantiveram a taxa Selic em 2% ao ano.

