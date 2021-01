Banco do Brasil vende casas e apartamentos a partir de R$ 15 mil

O Banco do Brasil anunciou a venda de nada menos que 1.404 casas e apartamentos, com descontos que podem chegar a até 70%. O banco informou que a oferta abrange casas e apartamentos com valores que variam de R$ 15 mil a R$ 21,7 milhões.

A campanha é realizada pela plataforma Seu Imóvel BB e tem previsão de seguir até o dia 15 de janeiro. A Região Nordeste é a que mais oferta imóveis à venda: são 590 unidades e descontos de até 65% nos nove estados da Região. Em seguida, a Região Centro-Oeste possui 349 casas e apartamentos do Banco do Brasil à venda com descontos de até 70%.

A instituição divulgou que, em 2020, foram vendidos 770 imóveis decorrentes de créditos concedidos a inadimplentes. Deste total, 584 foram comprados por meio da Seu Imóvel BB. As outras vendas foram feitas por meio de leilão online ou por venda direta.

O banco ainda divulgou nota que afirma compromisso de ajuda com custos aos compradores, confira: “para dar segurança ao comprador, o BB garante o pagamento de todas as despesas vinculadas ao imóvel até a transferência da propriedade ao comprador, como impostos, taxas de energia, água e gás e condomínio”.

O que são os imóveis com desconto do Banco do Brasil?

Segundo o banco, são casas e apartamentos de propriedade do Banco do Brasil, 100% quitados e sem dívidas. Os imóveis, que antes eram apenas adquiridos por meio de leilão, com a plataforma Seu Imóvel BB, agora são comercializados diretamente pelo Banco do Brasil com descontos expressivos.

O site reúne os imóveis disponíveis para venda que podem ser comprados diretamente do BB, nas modalidades de venda direta, imobiliárias, corretores ou em leilões realizados periodicamente. Entre esses imóveis estão residenciais, comerciais, rurais e até imóveis do BB que não são mais utilizados por ele. As compras são realizadas online e você pode encontrar mais informações por meio deste site.

Como pesquisar os imóveis disponíveis?

Para encontrar os imóveis em oferta assertivamente, é preciso acessar o site Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse. A ferramente viabiliza pesquisar imóveis pela região, valor ou situação (ocupado ou desocupado). A plataforma foi lançada pelo BB em abril de 2020.