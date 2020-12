Magazine Luiza compra fintech por R$ 290 milhões e mira novos serviços

A Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira, dia 21, que adquiriu 100% da empresa de pagamento fintech Hub por R$ 290 milhões. A aquisição é mais um passo que a varejista dá rumo à expansão de seus negócios, que agora passará a oferecer mais serviços para o seus clientes além da compra de diversos produtos. Veja:

Quem é a fintech Hub?

A fintech Hub é uma empresa de pagamentos fundada por Carlos Wizard que começou a operar desde 2012. Por meio dela, é possível fazer diversas operações financeiras por meio de uma conta digital, como transações e saques, por exemplo. Ela é regulada pelo Banco Central e tem integração com o Sistema de Pagamentos Instantâneos (Pix).

Segundo comunicado emitido pela Magazine Luiza, atualmente, pela empresa, há mais de 4 milhões de contas ativas e cartões pré-pagos, que movimentaram cerca de R$ 6,6 bilhões nos últimos 12 meses. Com esse fluxo, foi gerado receita de R$ 159 milhões ainda não auditados.

Quais serviços serão oferecidos pela Magazine Luiza pela fintech Hub?

Agora, com a fintech Hub, os clientes da Magazine Luiza poderão se cadastrar em uma conta digital que será integrada ao aplicativo da loja, o SuperApp. Com ela, será possível realizar os seguintes serviços:

Compras;

Depósitos;

Transferências;

Pagamentos de boletos, contas de consumo, impostos e PIX, saques nas lotéricas, caixas eletrônicos e lojas do Magalu

Recargas de celular e vale-transporte.

“Após a integração com a Hub, os clientes do MagaluPay — pessoas físicas e jurídicas — passarão a contar com uma das mais completas plataformas de produtos e serviços financeiros do mercado, gratuita e totalmente integrada ao SuperApp”, disse a empresa.

Futuramente, será possível fazer um cartão pré-pago que terá o saldo da conta digital, permitindo transações no mundo físico.

Outras empresas compradas pela Magazine Luiza

A empresa quer diversificar cada vez mais sua oferta de serviços. Hoje, com a gama de opções que oferece, a Magazine Luiza é muito mais que uma rede varejista e o intuito é crescer ainda mais, especialmente no meio digital.

A empresa lançou uma plataforma de pagamentos, a MagaluPay, usada por vendedores e consumidores. Um dos serviços oferecidos, por exemplo, é o pagamento de um produto em qualquer lugar da loja física, para evitar filas.

Outro objetivo da empresa é desenvolver um super aplicativo com diversos serviços ao consumidor, como, por exemplo, o serviço delivery. A empresa recentemente adquiriu a plataforma AiQfome, que já opera em 350 cidades. Além dela, a Magalu também adquiriu a Hubsales, plataforma que permite a venda de produtos da indústria diretamente para o consumidor final, sem passar por intermediários.

Duas empresas de mídia também foram compradas pela Magazine Luiza, a Unilogic Media Group e Canal Geek Internet (Canaltech) e a plataforma Inloco Media, que entram no segmento online. Elas serão responsáveis por criar peças publicitárias para as empresas do grupo.

Quem é Luiza Trajano, nome por trás da Magazine Luiza

O nome por trás de uma da Magalu, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, é de uma mulher de sucesso. Luiza Trajano, hoje com 68 anos, assumiu o comando do Magazine Luiza aos 40 anos. No entanto, já trabalhava na loja e passou por diversos cargos antes mesmo de ela ser referência no mercado.

No começo, o negócio era pequeno e de família. A loja ficava na cidade de Franca, no interior de São Paulo, mas após Luiza assumir o comando a pedido dos tios, em 1991, a rede se expandiu e hoje conta atualmente com 1.113 lojas físicas em 819 cidades, de 21 estados.

O sucesso se deve a visão visionária de Luiza, que implantou diversas estratégias na empresa, como as lojas viirtuas, em que o cliente ia até uma loja física e comprava em um computador na loja um produto ainda não disponível em estoque.

Outra ação foi a mega liquidação, com descontos expressivos em produtos no mês de janeiro, além da entrada da loja no comércio eletrônico. Depois, lança seu aplicativo Magazine Luiza e também implementa o Mobile Venda em 180 lojas. Outro lançamento da empresa foi a plataforma de pagamentos MagaluPay, com o Parceiro Magalu, que permite que autônomos e pequenas empresas criem lojas virtuais gratuitamente